Feria de León 2026: qué artistas se presentarán gratis en el Foro Mazda

Los conciertos en el famoso recinto se presentarán importantes artistas nacionales e internacionales. (Feria de León)

El Foro Mazda de la Feria Estatal de León 2026 prepara una programación especial con la presentación gratuita de artistas destacados, en el marco de las celebraciones por el 450 aniversario de León y los 150 años de la feria. De acuerdo con lo anunciado por la organización, la ciudad de León, Guanajuato, se convertirá en referente cultural entre el 9 de enero y el 4 de febrero de 2026.

En esta ocasión, la programación incluirá figuras del panorama musical nacional e internacional. Foo Fighters encabeza la lista de invitados especiales, sumándose a una cartelera del Foro Mazda y el palenque que incluye a Alfredo Olivas, Gloria Trevi, Julión Álvarez, María José, Christian Nodal y Carín León. Conciertos se sumarán a un conjunto de actividades pensadas para reunir a públicos diversos.

Zoé, Foo Fighters y Tiesto encabezan el cartel.(Facebook Feria Estatal de León 2026)

La oferta cultural se amplía con la presencia de espectáculos como el show Disney de El Rey León. También regresarán presentaciones tradicionales como los Voladores de Papantla, junto a atracciones familiares como la Carreta Loca, El Mimo y funciones de lucha libre en el Foro del Lago, donde se desarrollarán seis peleas profesionales.

La feria contempla además una zona gastronómica con un pabellón dedicado a la cocina típica del Estado, una expo ganadera distribuida en cinco mil metros cuadrados, los Gritones de León y una zona de juegos mecánicos. Además, el público podrá disfrutar de exhibiciones comerciales y artesanales, festivales taurinos y espectáculos de pirotecnia.

Según la organización de la feria, estos eventos buscan conmemorar “una doble efeméride histórica para la ciudad y la región”, además de consolidar a León como epicentro de entretenimiento y cultura en el inicio de 2026. Cabe señalar que como cada año, el acceso a los espectáculos del Foro Mazda será libre, esperando atraer visitantes de diferentes regiones del país y fortalecer la proyección cultural de León, Guanajuato.

León, Guanajuato, se convertirá en epicentro cultural y de entretenimiento del 9 de enero al 4 de febrero de 2026 (IG)

Los boletos para la feria ya pueden adquirirse de forma electrónica mediante el sistema Ticket Tap. A su vez, la venta presencial se llevará a cabo en puntos autorizados como Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque, disponibles desde el 29 de noviembre.

Para los conciertos en el popular foro se irán liberando gradualmente en la página oficial de la feria.

Artistas en el Foro Mazda de la Feria León 2026

9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foofighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiesto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú

1 de febrero: Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé