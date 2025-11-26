El día que un mexicano llegó al espacio exterior: a 40 años de la hazaña de Rodolfo Neri Vela

Neri Vela completó 109 órbitas alrededor de la Tierra y participó en experimentos técnicos y caminatas espaciales durante la misión. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Hoy se conmemoran cuatro décadas del histórico vuelo espacial de Rodolfo Neri Vela, el ingeniero mexicano que inscribió su nombre en la historia tras convertirse en el primer compatriota en formar parte de una misión de la NASA.

Este aniversario coloca nuevamente a Neri Vela como una referencia en la ciencia y la exploración aeroespacial, no solo por su logro personal, sino por el impulso que su ejemplo ha significado para generaciones enteras de estudiantes y profesionales del área.

El camino hacia las estrellas

Originario de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Rodolfo Neri Vela nació en 1952. Ingresó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde culminó la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en 1975. Su vocación científica lo llevó a Reino Unido, donde realizó estudios de posgrado en la Universidad de Essex y la Universidad de Birmingham, becado por el Consejo Británico y el CONACYT.

Neri Vela, después del viaje espacial, desempeñó su carrera docente en la Facultad de Ingeniería y más tarde, ya como investigador jubilado, continuó vinculado a la UNAM.

Misión STS-61B: una odisea mexicana en Atlantis

Rodolfo Neri Vela se convirtió en el primer mexicano en participar en una misión espacial de la NASA, marcando un hito en la historia aeroespacial. Crédito: Fundación UNAM

La noche del 26 de noviembre de 1985, el transbordador espacial Atlantis despegó desde el Centro Espacial John F. Kennedy, Florida. A bordo viajaba Rodolfo Neri Vela como especialista de carga, acompañado de una tripulación internacional. Su objetivo era complejo: poner en órbita tres satélites de comunicaciones, entre ellos el Morelos II, crucial para México.

Para cumplir con este desafío, Neri Vela entrenó durante seis meses en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de Houston, listo para sustituirse por cualquiera de sus compatriotas suplentes, Ricardo Peralta y Fabi y Francisco Javier Mendieta Jiménez, de ser necesario.

Algunos datos destacados de la misión, según la Gaceta UNAM y UNAM Global, incluyen:

Neri Vela completó 109 órbitas alrededor de la Tierra.

La tripulación instaló los satélites AUSSATT II, SATCOM K-2 y Morelos II.

Participaron otros astronautas como Brewster H. Shaw, Jr., Bryan D. O’Connor, Mary L. Cleave, Sherwood C. Spring, Jerry L. Ross y Charles D. Walker.

El viaje también incluyó experimentos técnicos, tareas de fotografía de la superficie terrestre y dos caminatas espaciales de seis horas cada una, cumpliendo con los requerimientos de la misión.

Legado académico y científico

Originario de Chilpancingo, Guerrero, Neri Vela estudió en la UNAM y realizó posgrados en Reino Unido antes de su histórica misión. Crédito: Agencia Espacial Mexicana

Tras concluir la misión, que finalizó el 3 de diciembre de 1985 con el aterrizaje en la Base Edwards de la Fuerza Aérea en California, Neri Vela regresó a la UNAM para continuar su labor educativa. Este viaje, además de poner en órbita satélites, sembró la semilla para el desarrollo y fortalecimiento de las ciencias espaciales en México.

Más allá de la NASA, Neri Vela colaboró con la Agencia Espacial Europea en Holanda, participando en el desarrollo de la Estación Espacial Internacional hacia finales de los 80. Actualmente, la Facultad de Ingeniería de la UNAM ya imparte la carrera de Ingeniería Aeroespacial.