México

Última lluvia de estrellas de 2025: cuándo ver este fenómeno astronómico en su punto máximo en México

El año cerrará con cuatro lluvias de meteoros que prometen regalar increíbles vistas

La tasa máxima de meteoros
La tasa máxima de meteoros varía según el fenómeno astronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya casi termina el 2025, un año donde se registraron increíbles fenómenos astronómicos como la Luna de Fresa o la Luna de Ciervo.

Sin embargo, todavía faltan algunos eventos que regalarán increíbles vistas.

A continuación te contamos cuántas lluvias de meteoros serán visibles en diciembre y cuándo será su punto máximo de visibilidad, todo con base en la última actualización del calendario del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

El 2025 cerrará con cuatro
El 2025 cerrará con cuatro lluvias de meteoros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvia de Estrellas Fenícidas

  • Fecha: la lluvia de meteoros comenzará el 28 de noviembre y terminará el 9 de diciembre. El cometa 289P/Blanpain es el cometa responsable.
  • Punto máximo: el mejor momento para observar los meteoros es durante la noche del 2 de diciembre.
  • Tasa máxima observable: 100 meteoros por hora.
Se recomienda ver este tipo
Se recomienda ver este tipo de fenómenos en espacios con poca luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvia de Estrellas Púpidas-Vélidas

  • Fecha: este fenómeno astronómico se llevará a cabo del 1 al 15 de diciembre. No se ha identificado el objeto celeste responsable.
  • Punto máximo: el 7 de diciembre será el punto de mayor visibilidad, principalmente durante las primeras horas del día fijando la mirada hacia el sureste.
  • Tasa máxima observable: 10 meteoros por hora.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvia de meteoros Gemínidas

  • Fecha: la lluvia de meteoros arrancará el 4 de diciembre y terminará el 17. El cuerpo celeste responsable es conocido como 3200 Phaethon.
  • Punto máximo: se verá con mayor claridad entre el anochecer del 13 de diciembre hasta las primeras horas del 14 hacia el este.
  • Tasa máxima observable: 120 meteoros por hora.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvia de meteoros Úrsidas

  • Fecha: esta será la última lluvia de meteoros del año y se provee que durará del 17 de diciembre al 26 de diciembre. El cuerpo celeste responsable es el cometa 8P/Tuttle.
  • Punto máximo: el mejor momento para apreciar los cuerpos celestes es durante la madrugada del 22 de diciembre hacia el norte.
  • Tasa máxima observable: 10 meteoros por hora.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas?

  • Elige un lugar apartado, alejado de la contaminación lumínica y visual, como parques naturales o áreas rurales. Si no puedes salir de casa, sube a la azotea y apaga todas las luces que estén a tu alcance.
  • Consulta el pronóstico meteorológico con anticipación para asegurarte de que el cielo estará despejado.
  • Identifica el periodo de mayor actividad de la lluvia de estrellas y organízate para observarla en ese momento.
  • Utiliza telescopios o binoculares, pero si no tienen ninguno, puedes mira el cielo para intentar ver el espectáculo a simple vista.
Una noche de luna llena
Una noche de luna llena ilumina un campo cubierto de flores, creando un ambiente de paz natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fenómenos astronómicos de diciembre 2025

  • 3 de diciembre - Luna en alefio
  • 4 de diciembre - Luna en perigeo
  • 4 de diciembre - Luna llena
  • 11 de diciembre - Luna cuarto menguante
  • 17 de diciembre - Luna en apogeo
  • 20 de diciembre - Luna nueva
  • 20 de diciembre - Luna en perihelio
  • 21 de diciembre - Solsticio de invierno
  • 27 de diciembre - Luna cuarto creciente

