Crean Brigada Ciudadana de Búsqueda en Nezahualcóyotl, uno de los municipios con más desaparecidos en Edomex

La diputada local de Morena, Carmen de la Rosa Mendoza, anunció la integración de una Brigada Ciudadana de Búsqueda y la implementación de alarmas vecinales conectadas directamente al C-4 municipal.
La legisladora destacó en su Primer Informe Legislativo que ninguna política pública puede considerarse completa si no garantiza la seguridad y el retorno con vida de quienes son buscados.
Por ello, convocó a la ciudadanía a sumarse a la brigada local de búsqueda, con la finalidad de prevenir, localizar y atender casos de desaparición de niñas, mujeres y cualquier persona del municipio.
“No podemos permitir que ninguna niña o mujer esté desaparecida. Este es un compromiso de justicia, seguridad y humanidad”, sostuvo.
Conexión de alarmas vecinales para reducir tiempo en emergencias
La legisladora mencionó que las alarmas vecinales serán conectadas al C-4 de la policía municipal, con el respaldo del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.
La medida, señaló, permitirá acortar tiempos de respuesta ante emergencias y delitos, fortaleciendo la protección de los barrios y colonias.