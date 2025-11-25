México

Marcha del 25N: desplegarán 600 mujeres policías para proteger a manifestantes en CDMX

La SSC detalló que las unidades darán acompañamiento a las manifestantes y evitarán que se genere violencia

Guardar
600 elementos femeninos de la
600 elementos femeninos de la SSC-CDMX serán desplegados durante la marcha del 25N. (FOTO: SSC-CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detalló que implementará un operativo especial de acompañamiento y contención el día de hoy 25 de noviembre con motivo de la manifestación que partirá del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, con rumbo al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la dependencia, 600 mujeres policías participarán en el despliegue, el cual tendrá como objetivo garantizar el libre derecho a la protesta y la seguridad de los asistentes. Asimismo, las uniformadas mantendrán acompañamiento a distancia y portarán equipo de protección personal.

Además, la SSC-CDMX adelantó que conforme avance la movilización podrían incorporarse más grupos de trabajo si así lo requiere el desarrollo de las actividades.

Asimismo, la dependencia señaló que en caso de detectar que algún participante porta objetos que puedan ser usados para agredir, estos serán retirados para salvaguardar la integridad de los manifestantes, así como transeúntes, trabajadores y clientes de establecimientos ubicados en la zona.

La manifestación partirá del Ángel
La manifestación partirá del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, con rumbo al Zócalo capitalino.(FOTO: SSC-CDMX)

Finalmente, las autoridades capitalinas reiteraron que su prioridad será preservar la seguridad y evitar actos que pongan en riesgo a terceros, sin interferir con el desarrollo de la protesta.

Clara Brugada lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres y llama a una manifestación pacífica

El día de ayer 24 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la campaña Si te tocan, nos toca e hizo un llamado a que la manifestación del 25N se realice de manera pacífica.

“Si te tocan, nos toca”, programa lanzado en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Crédito: Instagram/@clara_brugada_m

La estrategia difundirá 12 mensajes en espacios públicos, transporte y zonas comunitarias, con el objetivo de promover la corresponsabilidad social y llamar también a los hombres a reflexionar sobre las violencias que reproducen.

10 compromisos del Gobierno Federal para combatir la violencia contra las mujeres

Durante La Mañanera del Pueblo del día de hoy, la mandataria Claudia Sheinbaum presentó 10 compromisos que tiene su gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.

Claudia Sheinbaum presentó 10 compromisos que tiene su
Claudia Sheinbaum presentó 10 compromisos que tiene su gobierno para combatir la violencia contra las mujeres. (Presidencia)

Entre los cuales, mencionó:

  • Difundir la campaña permanentemente
  • Acompañar en el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual
  • Garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada
  • Instalar una mesa de coordinación con las instancias federativas
  • Garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país
  • Creación de senderos seguros
  • Realizar actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niñas y niños
  • Capacitar y certificar a las y los servidores públicos
  • Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el poder judicial y las fiscalías
  • Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio

16 días de activismo que buscarán concientizar a la ciudadanía

Por su parte, Ingrid Gómez, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, explicó se llevarán a cabo 16 días de activismo, mismos que iniciarán el 25 de noviembre y terminarán el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos que buscarán concientizar, informar y promover el diálogo sobre la violencia que viven las mujeres día con día.

Los 16 días de activismo
Los 16 días de activismo buscarán concientizar a la sociedad sobre la violencia que viven las mujeres diariamente. (FOTO: Presidencia)

De acuerdo con lo presentado en la conferencia matutina, algunas de las acciones que desarrollará el Gobierno Federal serán:

  • Actividades territoriales
  • Conferencias de concientización
  • Capacitación sobre cómo actuar en caso de violencia
  • Difusión de cajas de herramientas y materiales de difusión
  • Se contará con una amplia cartelera nacional de actividades que promuevan el diálogo, reflexión y procesos formativos

Temas Relacionados

25NDía InternacionalViolencia contra la mujerCDMXSSCClara BrugadaClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué el músculo es un órgano clave para prevenir enfermedades? Nutrióloga de la UNAM lo explica

Se busca tener calidad de vida y evitar tener fracturas a largo plazo

¿Por qué el músculo es

Qué es el “huachicol hormiga” y cómo afecta la frontera entre México y EEUU

Empresarios urgieron a establecer operativos permanentes, mayor vigilancia en los tractocamiones y protocolos reforzados en el Puente Internacional II

Qué es el “huachicol hormiga”

Hígado graso: qué hacer para limpiarlo y regenerarlo sin pastillas milagro

Con un plan integral, es posible reducir la acumulación de grasa hepática y mejorar la función del órgano

Hígado graso: qué hacer para

PAN denuncia ante FGR agresiones contra jóvenes marcha de Generación Z en CDMX: “El bloque negro, es color guinda”

Jorge Romero pidió que se investigue a fondo quién ordenó los actos de violencia en contra de los jóvenes

PAN denuncia ante FGR agresiones

Jornada intensa para el Popocatépetl: registra 3 sismos, 26 exhalaciones, 83 minutos de tremor y caída de ceniza

Desde las primeras horas de la mañana. se ha observado en el volcán una ligera emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos que se dispersan hacia el norte

Jornada intensa para el Popocatépetl:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué es el “huachicol hormiga”

Qué es el “huachicol hormiga” y cómo afecta la frontera entre México y EEUU

Dictan prisión preventiva contra policías acusados por el asesinato del joven Rodrigo Isidro en Tabasco

Operativo de la Marina deja 45 detenidos y decomisos en cuatro puntos clave de Colima

Natanael Cano canta su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025: estas podrían ser las sanciones en CDMX

Caen cuatro policías estatales de San Luis Potosí, los acusan de tirar 7 cadáveres cerca de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rosaldo, madrastra de Aislinn

Alessandra Rosaldo, madrastra de Aislinn Derbez, comparte foto inédita de Gabriela Michel

Maná hace historia en Los Ángeles y supera récord impuesto por Bruce Springsteen, leyenda del rock en EEUU

El conductor Uriel Estrada y la senadora Paloma Sánchez anuncian que esperan a su primer bebé

Natalia Garibay, la mexicana que compite en el Miss International Beauty Pageant y apuesta por la belleza con causa

Tras ser tundido en redes, Eugenio Derbez envía mensaje directo a Aislinn por muerte de su mamá

DEPORTES

Tatiana Flores celebra el título

Tatiana Flores celebra el título con Tigres Femenil y recibe críticas en redes: “Tú no hiciste nada”

Christian Martinoli sorprende al enlistar a sus narradores de futbol favoritos de todos los tiempos

Chelsea vs Barcelona: a qué hora y dónde ver en México la Jornada 5 de la Champions League

Mundial 2026: avances del Estadio Azteca y cómo será el túnel de ingreso de los jugadores al campo

La Liga MX suma a mujeres árbitros en la liguilla del Apertura 2025