Marcha del 25N: desplegarán 600 mujeres policías para proteger a manifestantes en CDMX

600 elementos femeninos de la SSC-CDMX serán desplegados durante la marcha del 25N. (FOTO: SSC-CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detalló que implementará un operativo especial de acompañamiento y contención el día de hoy 25 de noviembre con motivo de la manifestación que partirá del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, con rumbo al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la dependencia, 600 mujeres policías participarán en el despliegue, el cual tendrá como objetivo garantizar el libre derecho a la protesta y la seguridad de los asistentes. Asimismo, las uniformadas mantendrán acompañamiento a distancia y portarán equipo de protección personal.

Además, la SSC-CDMX adelantó que conforme avance la movilización podrían incorporarse más grupos de trabajo si así lo requiere el desarrollo de las actividades.

Asimismo, la dependencia señaló que en caso de detectar que algún participante porta objetos que puedan ser usados para agredir, estos serán retirados para salvaguardar la integridad de los manifestantes, así como transeúntes, trabajadores y clientes de establecimientos ubicados en la zona.

La manifestación partirá del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, con rumbo al Zócalo capitalino.(FOTO: SSC-CDMX)

Finalmente, las autoridades capitalinas reiteraron que su prioridad será preservar la seguridad y evitar actos que pongan en riesgo a terceros, sin interferir con el desarrollo de la protesta.

Clara Brugada lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres y llama a una manifestación pacífica

El día de ayer 24 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la campaña Si te tocan, nos toca e hizo un llamado a que la manifestación del 25N se realice de manera pacífica.

“Si te tocan, nos toca”, programa lanzado en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Crédito: Instagram/@clara_brugada_m

La estrategia difundirá 12 mensajes en espacios públicos, transporte y zonas comunitarias, con el objetivo de promover la corresponsabilidad social y llamar también a los hombres a reflexionar sobre las violencias que reproducen.

10 compromisos del Gobierno Federal para combatir la violencia contra las mujeres

Durante La Mañanera del Pueblo del día de hoy, la mandataria Claudia Sheinbaum presentó 10 compromisos que tiene su gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.

Claudia Sheinbaum presentó 10 compromisos que tiene su gobierno para combatir la violencia contra las mujeres. (Presidencia)

Entre los cuales, mencionó:

Difundir la campaña permanentemente

Acompañar en el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual

Garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada

Instalar una mesa de coordinación con las instancias federativas

Garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país

Creación de senderos seguros

Realizar actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niñas y niños

Capacitar y certificar a las y los servidores públicos

Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el poder judicial y las fiscalías

Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio

16 días de activismo que buscarán concientizar a la ciudadanía

Por su parte, Ingrid Gómez, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, explicó se llevarán a cabo 16 días de activismo, mismos que iniciarán el 25 de noviembre y terminarán el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos que buscarán concientizar, informar y promover el diálogo sobre la violencia que viven las mujeres día con día.

Los 16 días de activismo buscarán concientizar a la sociedad sobre la violencia que viven las mujeres diariamente. (FOTO: Presidencia)

De acuerdo con lo presentado en la conferencia matutina, algunas de las acciones que desarrollará el Gobierno Federal serán:

Actividades territoriales

Conferencias de concientización

Capacitación sobre cómo actuar en caso de violencia

Difusión de cajas de herramientas y materiales de difusión

Se contará con una amplia cartelera nacional de actividades que promuevan el diálogo, reflexión y procesos formativos