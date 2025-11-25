J Balvin regañado por su staff mientras se le ve comiendo tacos de la calle en CDMX: “Tienes concierto”

J Balvin es sorprendido comiendo tacos en un puesto callejero de CDMX y su equipo lo regaña. (TikTok)

La Ciudad de México vivió una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: J Balvin, uno de los mayores exponentes del reguetón a nivel global, fue captado comiendo tacos de suadero, pastor y longaniza en un puesto callejero, mientras se preparaba para su esperada presentación en el Flow Fest 2025.

El cantante colombiano, relajado y en modo anónimo, disfrutó de la gastronomía capitalina sin ser reconocido por los comensales, ni recibir solicitudes de fotos o autógrafos, mostrando su cercanía con la cultura popular mexicana.

Así fue el momento viral previo al Flow Fest

Antes de tomar el escenario principal del Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 23 de noviembre, el colombiano —cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin— decidió darse un gusto de madrugada.

En un video publicado en su propia cuenta de Instagram, se observa a Balvin de espaldas esperando su orden en el puesto ambulante, ubicado afuera de una plaza comercial de la CDMX.

Uno de sus acompañantes bromea: “¿José, dónde estamos? Tú tienes show en siete días”, advirtiendo de los riesgos para su dieta y su presentación. El colombiano protesta y afirma conocer su cuerpo, sin intenciones de dejar de comer e incluso listo para pedirle más órdenes al taquero.

Entre risas, J Balvin revela: “El bobo éste ahorita grabó mal y tocó comer otra, tocó comer de nuevo”, dando a entender que habían repetido la toma del video y que todo se trata de una broma.

El el clip el colombiano no escatimó elogios para el estilo local y el sabor de la comida: “Ah, es súper bacana, el estilo, el estilo”.

La cámara revela que durante aquel momento era de noche, probablemente de madrugada, lo que explicaría por qué no había más gente en dichos tacos, ubicados en plena calle.

Otras cosas que se alcanzan a apreciar en el video es una mesa colocada sobre la banqueta, al taquero preparando los tacos y a más gente perteneciendo al equipo de Balvin, que acudieron a comer con él.

Fans reaccionan en redes

Las respuestas en redes sociales no se hicieron esperar, mezclando humor y admiración. Desde luego muchos de sus fans lo primero que expresaron fue cierta preocupación, ya que, históricamente han sido muchos artistas que se han enfermado por comer ciertas cosas en México, antes de sus conciertos.

Comentarios como “Procede a cancelar su presentación de mañana debido a problemas estomacales”, “El ídolo”, “Imagínate la venganza de Moctezuma en redes sociales”, inundaron las publicaciones.

Otras personas protestaron por el supuesto regaño por parte de su equipo: “Déjenlo comer lo que quiera”, “Su cara de que ni comer lo dejas”, “Siempre humilde”.

J Balvin cierra el Flow Fest

La historia del colombiano con México es larga. No sólo es habitual verlo en el país, sino que su reciente paso por la octava edición del festival Flow Fest lo colocó como artista estelar junto a otras leyendas urbanas.

Y es que temas como “Mi Gente”, “6 AM”, “Bobo” o “Reggaeton” han sido auténticos himnos en los antros y bares de México, consolidando un puente cultural y musical entre Colombia y el público mexicano.

Actualmente, J Balvin atraviesa un momento creativo cumbre. Mixteip, su más reciente producción, ha sido nominada al Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, mientras su influencia y capacidad para reinventarse continúan expandiéndose a nivel mundial.