Gobierno y estados acuerdan iniciativa para homologar tipificación del abuso sexual: esta será la sanción y las agravantes

Citlalli Hernández presentó los avances en el Plan Integral contra el Abuso Sexual.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, presentó los avances en el Plan Integral contra el Abuso Sexual en México, el cual consiste principalmente en la homologación de la tipificación del abuso sexual como delito grave a nivel nacional y con ello, las sanciones y sus agravantes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria federal presentó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ la iniciativa de reforma que se impulsará en los 32 congresos estatales.

Esto último como parte del acuerdo que se pactó con las presidentas de las Comisiones de Género de los 32 congresos estatales, durante una reunión que se realizó el 13 de noviembre pasado en la Antigua Casona del Senado.

“El texto vigente del Código Penal Federal, el artículo 260 definía el abuso sexual y es ese artículo el que estamos reformando a nivel federal y que a raíz de eso está el compromiso y de hecho ya están todas las legisladoras en todo el país listas para promover esta modificación”, dijo en Palacio Nacional.

De acuerdo con Hernández Mora, la iniciativa impulsa una modificación al tipo penal federal de “abuso sexual” en el Código Penal Federal y amplía la definición del delito, estableciendo que cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, ya sea en el ámbito público o privado, constituye abuso sexual.

Se incluyen como actos punibles los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, y se reconoce la falta de consentimiento cuando la voluntad de la persona ha sido anulada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.