Comportamiento errático de Alejandro Fernández en palenque de Querétaro desata polémica |Video

El Potrillo está envuelto en la polémica. (Captura de pantalla, X)

El eco de una reciente presentación de Alejandro Fernández en Querétaro comienza a resonar fuerte en TikTok y X —antes Twitter—, aunque no únicamente por la emotividad de sus interpretaciones, sino por momentos donde el artista tuvo un comportamiento errático que dieron pie a cuestionamientos y especulaciones.

‘El Potrillo’ ofreció sendas presentaciones el fin de semana en el palenque en la Feria Ganadera de Querétaro. Videos difundidos en redes sociales por personas que estuvieron presentes documentan al cantante en distintas etapas de la presentación.

Al inicio, ‘El Potrillo’ hace gala de su poderosa voz y dominio de uno de los escenarios más complicados para artistas por la cercanía con su audiencia.

No obstante, un clip de la parte final del concierto ha dividido opiniones en X y otras plataformas digitales, debido a que Fernández se nota desorientado en el escenario; incluso, un clip difundido por el usuario @iamarturocolin muestra al cantante aparentemente conteniendo las ganas de vomitar.

El comportamiento de Alejandro Fernández durante una reciente presentación en Querétaro avivó antiguas controversias por su costumbre de beber en los palenques. Crédito: @iamarturocolin, TikTok

Reacciones en redes sociales

No es la primera vez que Alejandro Fernández se ve envuelto en una controversia, por lo que usuarios especularon sobre un posible consumo excesivo de alcohol durante el show.

Sin embargo, otras publicaciones desestiman versiones que sugieren que el cantante estaba ebrio. En un video que sigue a Alejandro Fernández por el escenario, se observa cómo bebe de una taza, aparentemente un café o té. Sobre la mesa, también se observan botellas con agua.

Otros videos desestiman versiones de que el cantante se presentó ebrio en Querétaro. (Captura de pantalla, X)

Finalmente, otros clips registraron la última presentación de la noche. Luego de acercarse con su público, Alejandro Fernández luce sonriente y se despide de la audiencia mostrando lucidez y equilibrio.

Hasta el momento, el artista no ha hecho declaraciones públicas en torno a la controversia que rodea su reciente presentación en Querétaro. Sus interacciones en redes sociales se han enfocado en promocionar un próximo concierto en Texas.

Cronología de escándalos en conciertos de Alejandro Fernández

Finales de mayo de 2023: Durante el inicio de su gira “De Rey a Rey” por distintas ciudades, circularon videos en redes sociales donde el cantante parecía estar desorientado en el escenario, olvidaba letras de canciones y, según algunos reportes, se quedaba callado en ciertos momentos, lo que llevó a especulaciones de que se había presentado en estado inconveniente.

Junio de 2023: En un concierto en España , el cantante lanzó una advertencia a los asistentes pidiéndoles que se retiraran si no les gustaba la polémica canción que iba a interpretar, lo cual generó controversia.

Febrero de 2023: Su actuación en el Festival de Viña del Mar en Chile generó debate sobre sus excesos, un tema que el artista abordó posteriormente en entrevistas, mencionando que “tenía rato sin beber alcohol” .

Octubre de 2018: Se difundió un video de una presentación en la que los fans aseguraron que el cantante asistió en mal estado. En otro incidente en un palenque de México , Fernández casi se vomita frente al público y, según informes, canceló parte de su presentación después de subir al escenario en aparente estado de ebriedad, causando molestia y decepción entre los asistentes que habían pagado un boleto.

Noviembre de 2018: En otro episodio con la prensa, “El Potrillo” explotó contra los reporteros durante uno de sus conciertos, quejándose de las publicaciones en redes sociales.

El Potrillo dividió opiniones en X. (Captura de pantalla, X)