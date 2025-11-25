México

Cómo saber si fui aceptado en la Beca Benito Juárez y qué hacer si resulté beneficiario

El programa Beca Benito Juárez otorga 1 900 pesos bimestrales a estudiantes de educación media superior y superior

El apoyo económico puede extenderse
El apoyo económico puede extenderse hasta 40 meses si el estudiante mantiene su inscripción en educación media superior.

La entrega de tarjetas para el Bienestar correspondientes a la Beca Benito Juárez comenzará el martes veinticinco de noviembre de 2025, marcando el inicio de una nueva etapa para miles de estudiantes de educación media superior y superior en México.

Este programa, gestionado por la Secretaría del Bienestar, otorga mil 900 pesos bimestrales a quienes resultan beneficiarios, siempre que cumplan con los requisitos de inscripción y permanencia.

Los primeros en recibir el nuevo plástico del Banco del Bienestar serán los estudiantes de Educación Media Superior y de Educación Superior, según información de Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar.

En estas tarjetas se depositarán los recursos de manera bimestral, permitiendo a los beneficiarios acceder a los fondos de forma directa y segura.

El apoyo económico se distribuye a lo largo de los cinco bimestres que conforman el ciclo escolar, con la posibilidad de extenderse hasta un máximo de cuarenta meses, siempre que el alumno permanezca inscrito en una escuela pública de Educación Media Superior.

La Beca Benito Juárez tiene carácter universal, lo que significa que está dirigida a todos los estudiantes que cursan el bachillerato o el profesional técnico bachiller, siempre que hayan realizado su registro en tiempo y forma durante el periodo de inscripciones.

Inició la entrega de tarjetas
Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

Cómo consultar mi estatus para saber si soy nuevo beneficiario de la Beca Benito Juárez

Para quienes aún no tienen claro qué documentos deben presentar en el colegio donde se entregarán las tarjetas, o si existe incertidumbre sobre la aceptación en la convocatoria, el proceso de verificación ha cambiado respecto a años anteriores.

Antes era posible consultar el estatus directamente con la CURP del estudiante, pero actualmente los interesados deben acudir personalmente a alguna de las oficinas de atención de la Beca Benito Juárez.

Para poder ubicar la oficina más cercana a tu localidad debes consultar de la siguiente manera:

  1. Ingresa a la página web del Buscador Benito Juárez
  2. Selecciona la opción “Buscador de oficinas de Atención”
  3. Selecciona tu estado 
  4. Navega el mapa
  5. Da clic en las sedes para consultar la dirección exacta 

En estos módulos, el personal resuelve dudas, atiende incidencias y orienta sobre los pasos a seguir para confirmar si se ha sido seleccionado como beneficiario del apoyo económico de mil 900 pesos.

Además, quienes enfrenten problemas con el pago o con la tarjeta del Banco del Bienestar pueden acercarse a estos puntos de atención para recibir asesoría.

En la Ciudad de México existen siete módulos distribuidos en distintas colonias y alcaldías, facilitando el acceso a la información y la resolución de trámites para los beneficiarios.

Módulo de Xochimilco: Antiguo Camino a Xochimilco, N. I. SN, N. E. SN, A. H. LA NORIA.

Módulo de Iztapalapa: Av San Lorenzo N. E. 123, A. H. San Miguel 8va. Ampliación, Iztapalapa

Módulo de Álvaro Obregón: Rafael Checa, N. I. SN, N. E. 13, A. H. San Ángel, Álvaro Obregón.

Módulo Benito Juárez: Bélgica, N. I. S/N, N. E. 207, A. H. Portales Sur, Benito Juárez.

Módulo Benito Juárez: Smetana 30 Vallejo, N. I. N/T, N. E. 30, A. H. Vallejo, Gustavo A Madero.

Módulo Benito Juárez: Ébano, N. E. S/N, A. H. Granjas Navidad, Cuajimalpa.

