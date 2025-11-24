Patrulla de la Guardia Nacional choca en Zamora, Michoacán, y deja cuatro muertos

(Captura de pantalla)

Cuatro personas perdieron la vida, entre ellas dos menores de edad, tras un choque múltiple donde estuvo involucrada una patrulla de la Guardia Nacional (GN), en el municipio de Zamora, Michoacán.

El accidente ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana de este domingo, cuando la unidad oficial, que circulaba a alta velocidad, impactó una camioneta particular mientras se dirigía a atender una emergencia.

Los primeros reportes indican que la patrulla de la Guardia Nacional embistió a una camioneta que habría realizado una maniobra repentina en la avenida Madero Norte, a la altura del puente peatonal Palo Alto.

Tras la colisión, la camioneta se proyectó contra otro vehículo y un motociclista, mientras la propia patrulla arrolló a un ciclista. La secuencia de los hechos generó una carambola que afectó a cinco vehículos. Los hechos quedaron registrados en video.

🕊Esto ocurrió hoy domingo en mi ciudad natal, Zamora Michoacán.

En persecución del CO.



Un Accidente dónde se vio involucrada una Unidad de la Guardia Nacional, dos autos particulares, una moto y un ciclista.



El saldo: 2 adultos y dos menores de edad sin vida, además de 3… pic.twitter.com/iJrqjeRyPL — 𝐒𝐎𝐧ᶰყ  (@PttitXw) November 24, 2025

Investigación y atención a víctimas

En el lugar del accidente, servicios médicos confirmaron el fallecimiento de una mujer y dos menores de edad, presumiblemente miembros de una misma familia. Un hombre, identificado como conductor de una motocicleta, murió poco después mientras recibía atención hospitalaria.

Además, al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas seis agentes de la Guardia Nacional, un ciclista y un menor cuyo estado de salud se reporta como delicado.

La zona permaneció acordonada por elementos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes facilitaron la labor de los paramédicos y gestionaron el desvío del tránsito vehicular para evitar nuevos accidentes.

El munícipe de Zamora, Carlos Soto Delgado, se pronunció al respecto en un mensaje difundido en sus redes sociales, donde lamentó lo ocurrido y afirmó que el gobierno municipal ha mantenido atención inmediata desde el momento del percance. Soto aseguró que el municipio mantiene comunicación con las autoridades encargadas de la investigación, expresó su solidaridad con los deudos y reiteró la disposición para atender cualquier requerimiento derivado del caso.

En una publicación pública, Carlos Soto transmitió condolencias: “Ruego a Dios que les otorgue fortaleza y pronta resignación, así como el eterno descanso para quienes han fallecido”. El presidente municipal agregó que el DIF Zamora continúa brindando acompañamiento institucional para las familias afectadas.

Exigen investigación

El hecho provocó una respuesta inmediata por parte de organizaciones civiles y usuarios en redes sociales, quienes reclamaron transparencia en la investigación y exigieron medidas para prevenir que las unidades oficiales circulen a alta velocidad en áreas urbanas.

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, calificó los hechos como “muy grave lo ocurrido en Zamora” y cuestionó la capacitación de los elementos a cargo de los vehículos oficiales.

“La responsabilidad no termina en el conductor. Es de quien ordena poner al volante a personas sin la preparación ni las habilidades necesarias. La improvisación y la falta de controles también matan”, dijo a El Sol de Zamora.

Hasta las 22:30 horas de este 23 de noviembre, ninguna autoridad estatal ni federal había emitido un posicionamiento formal sobre el accidente.

La Fiscalía Regional de Zamora abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen de la colisión y determinar la responsabilidad de los involucrados.