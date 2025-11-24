México

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de noviembre: hay cierres en estaciones por mantenimiento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

11:25 hsHoy

Cierres del Metrobús por mantenimiento

Hoy 24 de noviembre, estas son las estaciones cerradas del Metrobús de la Ciudad de México por mantenimiento, según la información oficial y el calendario programado:

Línea 1 (cierre en ambos sentidos)

  • Deportivo 18 de marzo (24 al 26 de noviembre)
  • Revolución (24 y 25 de noviembre)

Línea 2

  • Iztacalco (19 de noviembre al 5 de diciembre, ambos sentidos)
  • Rojo Gómez (del 24 al 28 de noviembre, solo en horario nocturno: desde las 22:00 horas al cierre)

Línea 5 (cierre solo con dirección a Río de los Remedios)

  • 5 de Mayo (24 de noviembre)
  • El Coyol (24 de noviembre)

Estas estaciones permanecerán sin servicio durante este día por trabajos de obra y mantenimiento programado por parte del sistema Metrobús CDMX. El resto de las estaciones operan de manera normal según el calendario de cierre escalonado.

11:23 hsHoy

Metrobús CDMX: en esta fecha comenzarán los cierres escalonado en 30 estaciones

Serán tres rutas de este medio de transporte público de la Ciudad de México, las que tendrán intervención por obras durante 11 días

Líneas 1, 2 y 5
Líneas 1, 2 y 5 del Metrobús de la CDMX tendrán mantenimiento en algunas de las estaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que llevará a cabo cierres escalonados de estaciones en varias Líneas de este transporte público por casi dos semanas.

Leer la nota completa
11:22 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy lunes 24 de noviembre.

