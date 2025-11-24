Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de noviembre: hay cierres en estaciones por mantenimiento

Hoy 24 de noviembre, estas son las estaciones cerradas del Metrobús de la Ciudad de México por mantenimiento, según la información oficial y el calendario programado:
Línea 1 (cierre en ambos sentidos)
Deportivo 18 de marzo (24 al 26 de noviembre)
Revolución (24 y 25 de noviembre)
Línea 2
Iztacalco (19 de noviembre al 5 de diciembre, ambos sentidos)
Rojo Gómez (del 24 al 28 de noviembre, solo en horario nocturno: desde las 22:00 horas al cierre)
Línea 5 (cierre solo con dirección a Río de los Remedios)
5 de Mayo (24 de noviembre)
El Coyol (24 de noviembre)
Estas estaciones permanecerán sin servicio durante este día por trabajos de obra y mantenimiento programado por parte del sistema Metrobús CDMX. El resto de las estaciones operan de manera normal según el calendario de cierre escalonado.