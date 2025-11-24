Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de noviembre: hay cierres en estaciones por mantenimiento

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que llevará a cabo cierres escalonados de estaciones en varias Líneas de este transporte público por casi dos semanas.

Estas estaciones permanecerán sin servicio durante este día por trabajos de obra y mantenimiento programado por parte del sistema Metrobús CDMX. El resto de las estaciones operan de manera normal según el calendario de cierre escalonado.

Rojo Gómez (del 24 al 28 de noviembre, solo en horario nocturno: desde las 22:00 horas al cierre)

Hoy 24 de noviembre, estas son las estaciones cerradas del Metrobús de la Ciudad de México por mantenimiento, según la información oficial y el calendario programado:

