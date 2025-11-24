México

Así fue el rescate de un gavilán en la Línea 12 del Metro CDMX

Personal del STC se encargó de gestionar las acciones para poner a salvo al ave que estaba dentro de las instalaciones de la línea dorada

Rescatan a un gavilán en la Línea 12 del Metro CDMX (Cuartoscuro/ X @MetroCDMX)

Personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) rescató a un gavilán que apareció en la estación Zapotitlán de la Línea 12. Este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo las acciones para poner a salvo al ave, por lo que personal de Protección Animal colaboró en el rescate.

Fue por medio de redes sociales que el personal del Metro CDMX explicó cómo se llevó a cabo el rescate. Elementos de seguridad del STC llevaron a cabo el rescate del ave, efectuaron el procedimiento con cuidado para evitar tanto riesgos para la operación del sistema como posibles daños al animal.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que, esta mañana, en el andén de la estación Zapotitlán de la Línea 12, fue detectada la presencia de un ave, al parecer un gavilán Cooper, que se encontraba sin jaula y sin personas que pudieran identificarse como sus dueños en las inmediaciones”, precisó el Metro CDMX.

Así fue el rescate de un gavilán en la Línea 12 del Metro CDMX

Rescatan a un gavilán en la Línea 12 (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con lo que explicó el STC Metro, el ejemplar se encontraba sin jaula y no había personas en las inmediaciones que pudieran identificarse como sus propietarios, por lo que procedieron con el rescate del ave.

Personal de seguridad procedió a su rescate de manera cuidadosa. Las autoridades explicaron que el ave fue trasladada a un cubículo, donde quedó bajo resguardo temporal por personal de Protección Civil y más tarde fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal, instancia encargada de su resguardo y atención adecuada.

Más tarde, la brigada especializada en fauna, la Brigada de Vigilancia Animal, recibió al ave para realizar el resguardo y atención adecuada conforme a sus protocolos. El Metro reiteró que mantiene como consigna la protección y resguardo de los animales que sean encontrados en sus instalaciones. Por tal motivo, se exhortó a los usuarios a reportar de inmediato cualquier avistamiento similar, permitiendo así desplegar acciones oportunas de atención y rescate.

(X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX refrenda su compromiso por proteger a los animales hallados dentro del STC

“El Metro CDMX cuenta con la consigna de proteger y salvaguardar a los animales que sean hallados en sus instalaciones; por ello, se invita a las y los usuarios a reportar de inmediato cualquier avistamiento, con la finalidad de brindar una atención oportuna y realizar el rescate correspondiente”, finalizó el comunicado.

Durante las acciones de rescate para poner a salvo al gavilán, el servicio de la línea dorada no se vio afectada, así que el servicio operó de manera regular.

