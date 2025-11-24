Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

Concentración masiva convocada por el 'Maestro Shifu' termina en caos

Durante la tarde de este domingo 23 de noviembre, una concentración masiva convocada por el ‘streamer’ digital Adriano Zendejas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, terminó en aglomeración y disturbios que afectaron a los vecinos y locales de la zona.

La concentración provocó cortes viales y tensión en aquel punto de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, donde decenas de convocados por el influencer apodado “Maestro Shifu” llegaron a la plaza, algunos de ellos a bordo de motocicletas.

Alrededor de las 15:00 horas se cerró la circulación en la calle de Valentín Gómez Farías, entre Insurgentes y Plaza de la República, además de contar con la presencia de elementos de tránsito debido a la alta afluencia de personas que esperaban obtener una gorra regalada por el influencer y actor de telenovelas.

Se reportan detenidos y vandalismo por evento de 'Shifu'

Se reporta que el creador de contenido popular en TikTok convocó a sus seguidores desde días atrás con la intención de convivir y promover su línea de gorras deportivas, sin embargo por la gran convocatoria se vivieron momentos de tensión.

En redes sociales se reportan daños en puestos de mercancía en algunos puntos de la calzada México- Tenochtitlán , afectando también el servicio del metrobús de Insurgentes.

Denuncias en redes se centran en episodios de vandalismo, pues un puesto fue destruido en las inmediaciones del metro Revolución.

Las inmediaciones del Monumento a la Revolución reunieron cientos de personas (RS)

“Debido a la tontería de “shifu” y el bogueto, los asistentes tiraron los puestos y la mercancía de los comerciantes (comerciantes en su mayoría de la 3era edad) ubicados en la avenida México Tenochtitlán. ¿Quién se hará responsable?“, se lee en un mensaje en X dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de gobierno Clara Brugada.

El servicio del metrobús sufrió afectaciones (RS)

98 motos aseguradas por la SSC

“GUAMAZOS, ARROLLADOS, DETENIDOS… en el EVENTO del BOGUETO y MAESTRO SHIFU El evento q organizaron para regalar gorras terminó con broncas.Agredieron a comerciantes, vandalizaron un auto. Los de ese auto acabaron detenidos por arrollar a 5.

aseguró 98 motos, 1 racer…“, reportó el periodista Carlos Jiménez.

Se reportan detenidos y motocicletas incautadas (RS)

Quién es el Maestro Shifu, streamer mexicano que convocó a reunión masiva

La trayectoria de Adriano Zendejas, de 29 años, ha estado marcada por una presencia constante en la televisión mexicana desde temprana edad. Aunque muchos lo identifican como el hermano de Samadhi Zendejas, actriz reconocida en el ámbito de las telenovelas, Adriano ha construido su propio camino en el mundo del espectáculo.

Durante su infancia y adolescencia, Adriano Zendejas participó en diversas telenovelas que le otorgaron notoriedad, entre ellas “Marina”, “Juro que te amo”, “La fuerza del destino”, “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y “Que te perdone Dios”.

Adriano Zendejas ha participado en telenovelas (IG)

Además de su trabajo en telenovelas, el actor formó parte de varios comerciales publicitarios. Ya en la adultez, Zendejas decidió incursionar en otros ámbitos artísticos, explorando el mundo de la música y sumándose a la tendencia de los reality shows.

En este último rubro, su participación más reciente ha sido en el programa ‘Los 50’, producido por Telemundo, además de ganar fama digital con sus contenidos vía streaming. Cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram.