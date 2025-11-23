México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 23 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:01 hsHoy

    Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con precaución. Si estás en un edificio, no corras ni uses elevadores; ubícate en una zona de seguridad interna, como bajo un marco de puerta, junto a muros de carga o columnas. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

    Si estás en la calle, evita postes, cables y fachadas. Una vez que termine el movimiento, corta el gas y la electricidad, revisa posibles daños y sigue las indicaciones de Protección Civil. Prepara una mochila de emergencia y participa en simulacros regularmente.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Riña con disparos deja un lesionado durante festejos del 43 aniversario de la CEDA

    Autoridades informaron que identificaron a un hombre de 26 años como el presunto agresor, por lo que fue detenido

    Riña con disparos deja un

    Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

    Resultados del sorteo de Chispazo:

    Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

    El siguiente destino del uruguayo se encontraría dentro de la Liga MX

    Reportan que Anderson Duarte estaría

    Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 22 de noviembre

    El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

    Resultados del Tris: ganadores y

    Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Unión Hidalgo

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    Temblor en Oaxaca hoy: se

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    “Stranger Things” y las teorías

    “Stranger Things” y las teorías conspirativas que inspiraron su creación

    La familia de la nena asesinada de un disparo en Tucumán denunció que el ataque tendría un “sello mafioso”

    Catherine Cesarsky, 82 años, astrofísica: “Soy una de las pioneras, nunca paré de trabajar ni tengo ganas de hacerlo”

    El trasfondo de la designación del nuevo ministro de Milei, la inesperada coincidencia con la AFA y la reforma que generó sospechas

    Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

    INFOBAE AMÉRICA

    La historia de Bárbara Jankavski,

    La historia de Bárbara Jankavski, hallada sin vida en extrañas circunstancias: 27 cirugías y 48 mil euros en retoques para ser “Barbie”

    “Stranger Things” y las teorías conspirativas que inspiraron su creación

    Powerball resultados del 22 de noviembre de 2025

    Tokio rechazó las acusaciones “infundadas” de Beijing tras una carta remitida a la ONU e instó a China al diálogo

    Los chicos en las redes: ¿y si probamos con filmarlos menos y abrazarlos más?

    DEPORTES

    Radiografía de la carrera de

    Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Las Vegas de F1: superó la caótica largada, pero volvió a sufrir con el mal ritmo de su Alpine

    Franco Colapinto sufrió un problema con su Alpine tras la largada y terminó en el puesto 17 el GP de Las Vegas de F1 que ganó Verstappen

    Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Las Vegas

    El silbato de la discordia: el día que Independiente dejó la cancha en protesta contra Castrilli y la polémica del penal de Delem

    A 50 años del histórico récord del Gringo Scotta: superó la marca de Erico en La Bombonera, pero terminó en una comisaría