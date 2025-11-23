Primera tormenta invernal afecta estados del Norte y temperaturas de -5 °C a cuatro entidades más del centro del país

FOTO: CUARTOSCURO

La primera tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar a México. Asimismo, el frente núm. 15 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos, sin efectos en el territorio mexicano. Por su parte, el frente frío núm. 16 recorrerá el norte del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar, originando chubascos y rachas de vientos fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como ambiente muy frío a gélido durante esta mañana en zonas altas de dichos estados, y ambiente templado a fresco en el transcurso del día; con la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte).

Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y norte de Chihuahua. Canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de noviembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de noviembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas (istmo y costa), Puebla (suroeste) y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 23 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Durango, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de noviembre de 2025:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: Chihuahua y Durango.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chiapas; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila (norte).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado; ambiente frío con heladas en zonas altas, siendo muy frío en zonas montañosas del Estado de México y fresco en el suroeste de dicho estado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Estado de México (suroeste) y sin lluvia en Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 0 a 2 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 35 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el trascurso del día, cielo medio nublado y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido en Baja California Sur y templado en Baja California. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 35 km/h en el golfo de California y zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el trascurso del día, cielo nublado con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora; y cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en el norte de Sonora, y cálido en el resto de la región, siendo caluroso en el noroeste de Sinaloa; chubascos en Sonora. Viento de componente oeste de 15 a 25 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas de Sonora, y rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el trascurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán; posibles chubascos con descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 15 km/h en la región, con rachas de 30 km/h a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: En el trascurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; posibilidad de heladas en zonas serranas de Oaxaca; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de Oaxaca y Chiapas; chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h en con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec), y viento de dirección variable con igual intensidad en el oeste de Chiapas; así como viento de 15 a 25 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos dispersos en Tamaulipas y Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), y lluvias aisladas en zonas de Tabasco. Por la mañana, ambiente templado a cálido, siendo fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en la costa de Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el suroeste de Tamaulipas. Viento de componente este de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas; y viento de 15 a 25 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: En el trascurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Campeche y Yucatán. Por la mañana, bancos de niebla en el suroeste de Campeche; ambiente templado en la región, siendo cálido en costas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en la costa sur de Quintana Roo. Durante la tarde, ambiente cálido en la península, siendo caluroso e zonas de Campeche; lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Quintana Roo. Viento del noreste de 15 a 25 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.