Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Estas son las dimensiones de la mexicana triunfadora en el certamen

Fátima Bosch gana Miss Universo
Fátima Bosch gana Miss Universo 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La obtención de la corona de Miss Universo 2025 por parte de Fátima Bosch marcó un hito para México, al sumar la cuarta victoria del país en la historia del certamen internacional. La gala, celebrada el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, reunió a más de cien candidatas de todo el mundo, pero fue la joven originaria de Teapa, Tabasco, quien logró imponerse gracias a su carisma, seguridad y un mensaje enfocado en el empoderamiento femenino.

A sus veinticinco años, Fátima Bosch se consolidó como una de las favoritas desde las etapas iniciales del concurso. Su desempeño en cada ronda eliminatoria la llevó hasta el enfrentamiento final con la representante local de Tailandia, donde su presencia y discurso resultaron decisivos para obtener el título.

Trayectoria de Fátima Bosch y su estatura

La ganadora aseguró que su
La ganadora aseguró que su misión ahora es visibilizar el daño del acoso escolar y apoyar a niños con diagnósticos neurodivergentes.

La trayectoria de Bosch en el mundo de la moda y los certámenes de belleza comenzó a temprana edad. En 2018, obtuvo el título de Flor Tabasco, continuando así una tradición familiar vinculada a los concursos estatales. Su formación académica es igualmente destacada: estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, complementando su preparación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Estados Unidos. Esta experiencia internacional le permitió adquirir una visión global sobre la industria del diseño y la moda. Fátima Bosch mide 1.74 metros.

La Familia de Fátima Bosch y sus novios

La coronación de Fátima Bosch
La coronación de Fátima Bosch ha arrojado luz en su familia, ligada a certámenes de belleza, Pemex y la 4T. (Infobae México / Jovani Pérez)

La familia de Fátima Bosch ha tenido una presencia relevante en el ámbito público y político de Tabasco. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, pertenece a una dinastía ligada a los certámenes de belleza estatales, aunque no participó directamente en Flor Tabasco. Dos de sus hermanas, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), sí compitieron en ese concurso. La tía materna de Fátima, Mónica Fernández Balboa, es una figura reconocida: exsenadora por Morena, presidió el Senado y, desde 2024, dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

El padre de la ganadora, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y desde 2017 se desempeña como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Con una carrera de veintisiete años en Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido reconocido por su liderazgo en responsabilidad social gubernamental, según su perfil en LinkedIn. Entre sus funciones destacan la gestión pública, la implementación de programas de responsabilidad social y la promoción de la transparencia.

En el ámbito personal, Fátima Bosch mantuvo una relación con el futbolista Kevin Álvarez. Aunque existen pocos detalles sobre el noviazgo, el propio jugador confirmó en una transmisión de Twitch que la relación concluyó en 2023. Durante el tiempo que estuvieron juntos, compartieron algunos momentos en redes sociales.

