Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 reavivó el debate sobre la transparencia del certamen. (AFP/Instagram: Omar Harfouch)

La reciente victoria de Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025 ha desencadenado una oleada de reacciones en México y en el ámbito internacional, tanto de celebración como de controversia. La joven tabasqueña, alzándose como la cuarta mexicana en obtener la corona, se ha convertido en el centro de atención no solo por su desempeño en el concurso celebrado en Tailandia, sino también por la respuesta que ofreció a quienes han cuestionado su triunfo.

La edición 74 de Miss Universo reunió en su top cinco a representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, pero fue la mexicana quien convenció al jurado. Su elección de vestuario, que incluyó un traje de baño blanco y un vestido rojo que generó debate en redes sociales, junto con respuestas precisas en la ronda de preguntas y una seguridad notable en la pasarela, fueron elementos determinantes para su victoria.

Abuchean a Fátima Bosch tras ganar el certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Durante el certamen, minutos antes de ser anunciada como ganadora, Bosch dirigió unas palabras al público: “Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.

Con este triunfo, Fátima Bosch no solo suma una nueva corona para México, tras los logros de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, sino que también se convierte en la primera tabasqueña en alcanzar este reconocimiento, consolidando su lugar en la historia de los certámenes de belleza del país.

Las acusaciones de Omar Harfouch contra Miss Universo y Fátima Bosch

Harfouch declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana un día antes del certamen. (@omarharfouch, @fatimaboschfdez, Instagram)

La controversia en torno a Miss Universo 2025 ha cobrado una nueva dimensión tras las acusaciones de Omar Harfouch, quien, a pesar de haber sido invitado como juez, decidió renunciar a su puesto apenas dos días antes de la final.

La figura de Harfouch, un empresario, compositor y pianista de origen franco-libanés, ha acaparado la atención mediática por sus declaraciones en las que denuncia supuestas irregularidades en el certamen y cuestiona abiertamente la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch, representante de México.

La renuncia de Harfouch al jurado se produjo en medio de una creciente polémica. El propio Harfouch señaló que un “jurado improvisado” ya había seleccionado a las treinta finalistas antes de que iniciara la competencia, motivo por el cual optó por apartarse del proceso.

Esta decisión generó un intenso debate sobre la transparencia y la integridad del concurso, especialmente después de que, tras la coronación de Bosch, Harfouch utilizara sus redes sociales para insistir en que “Miss México es una falsa ganadora”.

Harfouch afirmó que había anticipado, veinticuatro horas antes de la final, que la representante mexicana sería la ganadora. Según su versión, el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, mantiene negocios con el padre de Fátima Bosch, lo que, a su juicio, comprometería la imparcialidad del certamen. Estas acusaciones han colocado a Harfouch en el centro de la polémica, al señalar directamente posibles vínculos de interés y manipulación de resultados.

La trayectoria de Omar Harfouch

(Instagram/@omarharfouch)

A sus cincuenta y seis años, Omar Harfouch cuenta con una trayectoria internacional que abarca la música y los negocios. Formado en música clásica en la Academia Musical Glinka de Dnipropetrovsk, Ucrania, donde se especializó en piano, ha consolidado un perfil destacado tanto en el ámbito artístico como empresarial

Su éxito le ha permitido integrarse en círculos de influencia global y construir un patrimonio considerable. Está casado con Yulia Harfouch, modelo y diseñadora de moda de treinta y cinco años, reconocida en el mundo de la alta costura.