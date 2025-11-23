México

Acusan a jefe de Policía municipal de ejecutar al asesino menor de edad de Carlos Manzo, Fiscalía de Michoacán revela videos y peritajes

Según investigaciones del AIC, los escoltas impidieron que paramédicos auxiliaran al adolescente que mató al exalcalde de Uruapan

Ramón Álvarez, alias El R1,
Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

La audiencia inicial por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, reveló que el director de la Policía Municipal, Demetrio “N”, habría ejecutado extraoficialmente al joven de 17 años que disparó contra el edil, a pesar de que ya estaba sometido, desarmado y bajo control.

Durante la diligencia de casi ocho horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) presentaron videos, peritajes balísticos, reconstrucciones de los hechos y testimonios que señalan directamente al mando policiaco como responsable del disparo que mató al adolescente identificado como Víctor Manuel “N”, reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la audiencia, el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para los ocho imputados (siete escoltas y Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, presunto autor intelectual del homicidio).

Asimismo, las autoridades señalaron que será el próximo 26 de noviembre cuando se determine si todos los implicados son vinculados a proceso.

Reconstrucción de los hechos: una ejecución extrajudicial tras homicidio del expresidente municipal

La AIC estableció que, tras el atentado del 1 de noviembre durante el Festival de Velas, el joven tirador fue neutralizado en segundos.

Víctor Manuel "N" es identificado
Víctor Manuel "N" es identificado como un menor de 17 años y originario del municipio de Paracho, Michoacán CRÉDITO: Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán

Según la reconstrucción de las dependencias, el ataque y la ejecución extrajudicial sucedió de la siguiente manera:

  • Víctor Manuel hirió a un civil y después disparó seis veces contra Carlos Manzo
  • Tras forcejear con escoltas, soltó el arma
  • Demetrio “N” levantó la pistola del suelo
  • A unos centímetros del joven sometido, se le disparó directamente al cuerpo, cuando ya estaba inmovilizado e incluso, de acuerdo con el Ministerio Público, esposado

Dentro de la propia audiencia, un paramédico que presenció todo (cuya identidad no fue revelada) afirmó que los escoltas le impidieron acercarse para presentar primeros auxilios o intentar reanimarlo, sin embargo, la atención médica sólo fue permitida hasta que llegó la Guardia Nacional, pero el joven ya había muerto.

Estas acciones configuraron para la Fiscalía un posible caso de ejecución extrajudicial y omisión deliberada en el cumplimiento del deber.

CJNG habría pagado 2 millones de pesos por asesinar a Carlos Manzo

Las declaraciones ministeriales de los ocho detenidos también revelaron que el asesino de Manzo fue ordenado por líderes del CJNG en Michoacán.

Carlos Manzo exhibió en redes
Carlos Manzo exhibió en redes el nivel de penetración que tenía el CJNG en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

Fuentes de la fiscalía detallaron que:

  • Se ofrecieron 2 millones de pesos por matar al alcalde
  • El presunto coordinador del ataque fue Raúl Álvarez Ayala, alias El R1, quien mantendría comunicación directa con los tres sicarios
  • También se mencionó al líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, como parte de la cadena de mando

Por su parte, el presunto autor intelectual, Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, integrante del CJNG, fue detenido el pasado 18 de noviembre en Morelia y posteriormente trasladado al penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, bajo un fuerte operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Civil.

Toda la información fue recabada el pasado 22 de noviembre en una audiencia de manera virtual desde el Cefereso No. 1 mientras su defensa solicitó duplicidad del término constitucional.

Un escolta sigue prófugo, investigan infiltración en el círculo de seguridad del expresidente de Uruapan

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que uno de los escoltas de Manzo, continúa prófugo, luego de que otros siete fueran detenidos el pasado 21 de noviembre por la Fiscalía.

El gobernador de Michoacán, Alfredo
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que uno de los escoltas de Manzo, continúa prófugo. (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

El mandatario también reconoció que se investiga a elementos de la Guardia Nacional, quienes conformaban un segundo círculo de seguridad alrededor del edil, así como la existencia de un infiltrado que habría filtrado en tiempo real la ubicación de Manzo mediante mensajes cifrados en Threema.

Los fallos de seguridad que permitieron el asesinato, ¿Qué sigue en el caso?

A pesar de contar con 14 elementos de la Guardia Nacional y ocho escoltas municipales, el sicario de 17 años logró acercarse entre la multitud y disparar contra Manzo a metros de su equipo de seguridad.

Tras el ataque, el joven intentó correr, pero fue detenido rápidamente. Testigos grabaron el momento en que era retenido en el piso entre insultos, segundo antes de que un disparo terminara con su vida.

Finalmente, la Fiscalía estatal adelantó que prepara más imputaciones en torno al caso, en particular sobre la red de complicidades dentro del aparato de seguridad municipal.

El Licenciado y los dos
El Licenciado y los dos hombres encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. (Redes sociales y Agencias de gobierno)

El próximo 26 de noviembre continuará la audiencia en los juzgados de Mil Cumbres, donde el juez decidirá si los ocho detenidos son vinculados a proceso por:

  • Homicidio calificado
  • Comisión por omisión
  • Ejecución extrajudicial
  • Participación en crimen organizado (en el caso de El Licenciado)

Mientras tanto, todos permanecerán recluidos en centros de alta seguridad.

Temas Relacionados

Carlos ManzoCJNGMichoacánUruapanEl MenchoMoreliaGuardia NacionalDefensaSemarmexico-noticias

