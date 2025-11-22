México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 21 de noviembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados ganadores del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas de México que entrega millones de pesos. Revisa si conseguiste algún premio del sorteo 4138 de este viernes 21 de noviembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4138.

Resultado: 05, 08, 29, 42, 47 y 56.

Melate Revancha:

Sorteo: 4138.

Resultado: 04, 05, 26, 31, 33, 44 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4138.

Resultado: 02, 05, 14, 38, 51, 53 y .

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se comparten los resultados del sorteo de Melate.

¿Cómo convertirte en ganador de Melate?

Los resultados ganadores de Melate (Lotería Nacional)

Desde 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate posee cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones diferentes.

Elige seis números por cada casillero que quieras jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También puedes decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes qué número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna seleccionará seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)

¿Cómo ganar en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tus mismos números.

Solo debes de llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

