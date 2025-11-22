Pemex felicitó a Miss Universo 2025: polémica por inhabilitación de su papá y por contrato otorgado a presidente del certamen

El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

Tras la coronación Fátima Bosch como ganadora de Miss Universo 2025, los reflectores se han volcado ahora hacia su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien actualmente asesor de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido se dio a conocer que la petrolera dio un contrato millonario a una de las empresas del empresario Raúl Rocha, quien es también copropietario de la marca Miss Universo.

Contratos y vínculos empresariales

De acuerdo con el periodista de investigación Jorge García Orozco en X, cuando Bernardo Bosch trabajaba en Pemex Exploración y Producción, la empresa estatal adjudicó un contrato por 745 millones de pesos a Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien es uno de los directivos del certamen Miss Universe Organization (MUO).

En el perfil de Linkedin de Bernardo Bosch se menciona que desde 2017 es Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción.

En el perfil de Bernardo Bosch aparece que es asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017 (Linkedin/Captura de pantalla)

El contrato contemplaba la construcción de ductos terrestres, así como la recolección y transporte de hidrocarburos.

García Orozco también señaló que otra empresa participante fue PJP4, vinculada al empresario tamaulipeco Higinio Reséndiz, conocido por su cercanía con el exgobernador panista y prófugo de la justicia, Cabeza de Vaca.

En el sitio de Soluciones Gasíferas del Sur aparece Legacy Holding de Raúl Rocha (Captura de pantalla/sogasur.com/)

En el sitio de Legacy Holding aparece Raúl Rocha como fundador (Captura de pantalla/thelegacyholding.com)

Además, el mismo García indicó que recientemente Bernardo Bosch fue nombrado subdirector de Gestión Ambiental, Salud y Seguridad en Pemex.

(Pemex)

Antecedentes y sanciones a Bernardo Bosch

Bernardo Bosch Hernández fue acusado de presunto enriquecimiento ilícito por un monto superior a 6.5 millones de pesos y, en 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos.

El periodista señaló presuntas irregularidades (X jorgegogdl)

Según lo detallado en la investigación registrada bajo el expediente FED/FECC-CDMX/0000090/2019 derivó en su destitución de Pemex en agosto de ese año, hecho confirmado por el entonces director de la empresa, Octavio Romero Oropeza.

La petrolera estatal anunció públicamente la separación de Bosch, mientras que la SFP formalizó la sanción por supuestas discrepancias entre los activos declarados y las posesiones del exfuncionario. El caso también fue turnado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Resolución judicial y situación actual

Sin embargo en marzo de 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejó sin efecto la inhabilitación impuesta a Bernardo Bosch por la SFP.

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

El fallo, emitido por las magistradas Marisela Villanueva Olvera, Rosana Peña Adame y Mónica Osornio Salazar de la Sexta Sala Regional Metropolitana, determinó que la sanción carecía de sustento legal, aunque Bosch no logró acreditar el origen de los $6.5 millones señalados en la acusación.

Como resultado, el nombre del exfuncionario fue retirado del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados y la penalización quedó invalidada.

Reacciones y controversias en torno al certamen

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se alzó con la corona de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en lograr este título. Su desempeño durante el certamen fue destacado por su seguridad y mensajes en favor de la autenticidad femenina.

Raúl Rocha, empresario mexicano. (Instagram)

El anuncio de su victoria desató celebraciones en México, con especial efusividad en Tabasco, donde la población festejó el logro de la joven oriunda de ahí. Sin embargo, la alegría nacional pronto se vio opacada por la aparición de denuncias y señalamientos sobre la legitimidad del resultado.

Pemex felicita a Fátima

A través de X, Pemex felicitó a Fátima por ganar Miss Universo 2025:

“La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025. Hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández”, se lee.

(X/Pemex)

Señalamientos de presunto fraude y renuncias en el jurado

Pocas horas después de la coronación, surgieron denuncias de presunto fraude en el certamen.

Carlos Loret de Mola reportó en Latinus que tres jueces renunciaron previo a la finalización del certamen, entre ellos el músico y compositor franco-libanés Omar Harfouch.

Por su parte, Harfouch hizo pública su decisión a través de redes sociales, donde afirmó que las finalistas habían sido preseleccionadas por un “jurado improvisado” antes del inicio del concurso, lo que, según sus palabras, ponía en entredicho la transparencia del proceso.

(IG: @raulrocha777 // @omarharfouch)

En un video publicado en Instagram, Harfouch acusó a Fátima Bosch de ser una “ganadora falsa” y aseguró que, 24 horas antes de la final, ya había anticipado en una entrevista con HBO que Miss México sería la ganadora, pues el resultado estaba “arreglado” debido a los supuestos negocios entre el padre de Bosch y Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia Miss Universo.

Harfouch también señaló que Rocha Cantú y su hijo le pidieron votar por la candidata mexicana porque “sería bueno para el negocio”.

(Instagram/@omarharfouch)

La controversia se intensificó cuando Raúl Rocha Cantú respondió a los señalamientos, asegurando que Harfouch no renunció, sino que fue despedido por no cumplir con sus responsabilidades en otro proyecto.