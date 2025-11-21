México

La teoría del vestido rojo: el color detrás de las cuatro ganadoras mexicanas en Miss Universo

México ha tenido el triunfo en el certamen internacional en cuatro ocasiones en donde las modelos han coincidido en utilizar un vestido rojo

Mexicanas usan vestido rojo en Miss Universo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el mundo de los certámenes de belleza, pocas teorías han generado tanta conversación como la del vestido rojo, una creencia popular que sostiene que este color se ha convertido en un amuleto de buena suerte para las representantes mexicanas en Miss Universo.

Tras la reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, la idea cobró fuerza nuevamente, pues la tabasqueña triunfó luciendo un elegante vestido rojo durante su última pasarela, tal como lo hicieron las otras tres mexicanas que han obtenido el título internacional.

Según esta teoría, México ha ganado sus cuatro coronas con el mismo patrón: una reina segura, una presentación impecable y un vestido rojo en el momento decisivo. Para muchos seguidores, especialistas en certámenes y usuarios de redes sociales, el color se ha transformado en un símbolo nacional dentro de Miss Universo, ya sea por tradición, coincidencia o como un verdadero talismán.

Abuchean a Fátima Bosch tras ganar el certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Fátima Bosch y el rojo que conquistó el universo

Durante la final de Miss Universo 2025, celebrada en Pak Kret, Tailandia, Fátima Bosch apareció en la pasarela con un vestido rojo de gala que rápidamente se volvió tendencia. La prenda, decorada con detalles dorados y una capa larga, fue el toque final de una noche impecable que la llevó a convertirse en la cuarta mexicana en ganar la corona.

El rojo, color asociado a la fuerza, el poder y la elegancia, acompañó su seguridad en el escenario y se convirtió en parte esencial de la narrativa visual de su triunfo. Para muchos espectadores, no se trató solo de un atuendo, sino de la confirmación de una “tradición mexicana” en el certamen.

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Andrea Meza y el regreso histórico en 2021

La teoría del vestido rojo tomó relevancia moderna durante el triunfo de Andrea Meza en 2021, cuando la chihuahuense deslumbró con un vestido rojo durante la gala final, en un certamen marcado por las restricciones sanitarias de la pandemia de COVID-19.

Su imagen vistiendo este color se volvió icónica, no solo por la belleza del diseño, sino porque significó la tercera corona para México y reavivó la conversación sobre el simbolismo del rojo en Miss Universo.

Andrea Meza en Miss Universo. Foto: (Getty Images)

Ximena Navarrete y el rojo que hizo historia en 2010

Antes de Meza, Ximena Navarrete también optó por un vestido rojo durante su participación en la final de Miss Universo 2010 en Las Vegas.

Dicho atuendo se convirtió en una de las imágenes más recordadas del certamen, ya que acompañó su coronación y devolvió la gloria al país tras casi dos décadas sin obtener el título. Desde entonces, muchas misses mexicanas consideran el rojo como una opción poderosa en la pasarela internacional.

Ximena Navarrete en Miss Universo. Foto: (Getty Images)

Lupita Jones, la pionera que marcó el camino

La teoría tiene su origen en 1991, cuando Lupita Jones, la primera mexicana en ganar Miss Universo, lució también un vestido rojo en la final del concurso.

En ese momento nadie imaginaba que, con el paso de los años, su elección de vestuario se convertiría en una señal para las futuras representantes nacionales.

Lupita Jones en Miss Universo. Foto: (Sash México)

¿Una señal o solo moda?

Para algunos expertos, el uso del vestido rojo podría responder a decisiones estratégicas: es un color que resalta en el escenario, favorece a distintos tonos de piel y transmite fuerza. Sin embargo, para los seguidores del certamen, este patrón repetido en cuatro coronaciones mexicanas es demasiado claro para pasar desapercibido.

Aunque no existe una confirmación oficial que respalde la teoría, lo cierto es que el vestido rojo se ha transformado en un símbolo dentro de la historia mexicana en Miss Universo. Sea tradición, casualidad o un verdadero amuleto, el color rojo queda oficialmente asociado a los triunfos de México en el certamen más importante del mundo.

