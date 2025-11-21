México

El discurso de Fátima Bosch que la coronó Miss Universo y la volvió voz de millones de mexicanas

La tabasqueña se alzó con la corona del certamen en Tailandia con mensajes de empoderamiento y valentía que conmovieron al jurado y a muchas personas alrededor del mundo

El discurso de Fátima Bosch
El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

El jueves 20 de noviembre quedará grabado en la memoria colectiva de México: Fátima Bosch Fernández, originaria de Tabasco, se adjudicó el primer lugar en la edición 74 de Miss Universo celebrada en Bangkok, Tailandia.

Su triunfo, más allá de su carisma y elegancia en el escenario, tuvo su epicentro en un discurso contundente, poderoso y lleno de mensaje social, que la posicionó como una de las reinas más inspiradoras y aplaudidas del certamen.

Las mujeres que hacen historia

Fatima Bosch of Mexico gestures
Fatima Bosch of Mexico gestures as she is crowned Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Vestida con un llamativo vestido rojo y rodeada por finalistas de Tailandia, Venezuela, Finlandia y Costa de Marfil, Fátima Bosch supo imponerse gracias a la claridad y convicción de sus palabras. En la ronda final, la mexicana fue cuestionada sobre los retos para las mujeres en 2025 y cómo usaría la corona de Miss Universo para empoderar a otras.

Su respuesta fue clara y enfática:“Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás, porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio, con fuerza. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia”, manifestó Fátima Bosch.

Su oratoria cautivó al jurado y al público internacional, dejando en claro que el poder reside en la capacidad de generar cambios reales.

¿Cómo Miss Universo empodera a las niñas?

Miss México Fatima Bosch celebra
Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

La segunda pregunta de la final fue directa: ¿Cómo usarías el título de Miss Universo para empoderar a las niñas? Bosch no dudó y fue contundente en su mensaje, apelando al valor de la autenticidad y su confianza personal:

“Como Miss Universo les quiero decir, crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismas. Tus sueños importan, tu corazón importa, y nunca nunca permitas que nadie te haga dudar de ti ni de tu valor porque vales todo, eres poderosa, y tu voz merece ser escuchada”.

Desde luego, su respuesta generó una ola de aplausos y comentarios entusiastas en redes sociales. Incluso los comentaristas de diversos países aplaudieron sus respuestas y su elocuencia.

El discurso de Fátima Bosch no sólo le entregó una corona, sino que la convirtió en voz de miles de mexicanas y latinas que ven en ella ejemplo y motivación para alzar la voz y conquistar sus sueños.

El primer mensaje de Fátima Bosch a México

Fatima Bosch of Mexico waves
Fatima Bosch of Mexico waves next to other contestants after being crowned Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Tras su histórica coronación, Fátima Bosch recurrió a sus redes sociales para agradecer al público mexicano. Dedicó el triunfo a sus raíces y al apoyo incondicional que recibió a lo largo del concurso.

“Esto es por y para ustedes, México. ¡Viva México!”, escribió en X, antes Twitter, mensaje que en minutos sumó miles de reacciones y mensajes de orgullo nacional.

La nueva Miss Universo se une así a la lista de mexicanas que han conquistado el título, como Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

