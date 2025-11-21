Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

El sujeto fue detenido en Toluca (Redes sociales)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Isidro Pastor “N”, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), onsultado por Infobae México, Pastor fue detenido alrededor de las 12:50 de la tarde en la colonia Santa María en Toluca.

Tras ser detenido por elementos de seguridad federal, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con el medio de comunicación Latinus, el exdirigente del PRI fue detenido por la adquisición de una propiedad valuada en 40 millones de pesos en 2013, y por depósitos bancarios de presunta procedencia ilícita.

Cabe recalcar que Pastor era activo en redes sociales, e incluso después de su detención fue publicado un video en su perfir de Facebook, en el que da su opinión sobre el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el concurso de belleza Miss Universo.

¿Quién es Isidro Pastor “N”?

Pastor también fungió como diputado local del PRI (Redes sociales)

La trayectoria política de Isidro Pastor Medrano incluye su paso como diputado local durante la administración de Arturo Montiel Rojas en 1999 y su papel como dirigente del PRI en la organización de las elecciones para diputados y presidentes municipales en 2003.

En 2005, se distanció del entonces gobernador Montiel Rojas tras la candidatura de Enrique Peña Nieto al Gobierno del Estado de México.Tras un periodo de bajo perfil, Pastor Medrano regresó a la escena pública al ser designado Secretario de Desarrollo Metropolitano por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien posteriormente lo nombró también Secretario de Movilidad.

En fechas recientes, el ex dirigente estatal se mantuvo activo en redes sociales, donde destacó una reunión con líderes priistas mexiquenses encabezados por Arturo Montiel Rojas