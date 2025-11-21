México

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

El priísta fue detenido por elementos de seguridad federales para ser llevado a la Fiscalía General de la República

Guardar
El sujeto fue detenido en
El sujeto fue detenido en Toluca (Redes sociales)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Isidro Pastor “N”, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), onsultado por Infobae México, Pastor fue detenido alrededor de las 12:50 de la tarde en la colonia Santa María en Toluca.

Tras ser detenido por elementos de seguridad federal, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.

El exdirigente del PRI fue
El exdirigente del PRI fue detenido en Toluca (RND)

De acuerdo con el medio de comunicación Latinus, el exdirigente del PRI fue detenido por la adquisición de una propiedad valuada en 40 millones de pesos en 2013, y por depósitos bancarios de presunta procedencia ilícita.

Cabe recalcar que Pastor era activo en redes sociales, e incluso después de su detención fue publicado un video en su perfir de Facebook, en el que da su opinión sobre el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el concurso de belleza Miss Universo.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

¿Quién es Isidro Pastor “N”?

Pastor también fungió como diputado
Pastor también fungió como diputado local del PRI (Redes sociales)

La trayectoria política de Isidro Pastor Medrano incluye su paso como diputado local durante la administración de Arturo Montiel Rojas en 1999 y su papel como dirigente del PRI en la organización de las elecciones para diputados y presidentes municipales en 2003.

En 2005, se distanció del entonces gobernador Montiel Rojas tras la candidatura de Enrique Peña Nieto al Gobierno del Estado de México.Tras un periodo de bajo perfil, Pastor Medrano regresó a la escena pública al ser designado Secretario de Desarrollo Metropolitano por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien posteriormente lo nombró también Secretario de Movilidad.

En fechas recientes, el ex dirigente estatal se mantuvo activo en redes sociales, donde destacó una reunión con líderes priistas mexiquenses encabezados por Arturo Montiel Rojas

Temas Relacionados

Isidro Pastor NPRITolucaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

El tapatío y el ruso fueron rivales mandatorios del “Monstruo Mexicano”, sin embargo, ninguno quiso enfrentarlo

El nuevo mensaje de David

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

La tabasqueña tenía una opinión clara sobre la Presidenta de México

Esto pensaba Fátima Bosch de

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid

El periodista deportivo celebró la decisión del exgobernador de Jalisco de iniciar una nueva etapa como auxiliar técnico en España.

David Faitelson felicita a Enrique

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

La serie mexicana se mantiene como la segunda producción más vista en la plataforma de streaming desde su estreno el pasado 14 de noviembre

Me late que sí: la

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de noviembre: Modificaciones en el servicio de la línea 12 del STCM por revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres presuntos mandos de

Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Fosas y crisis forense en Jalisco: 456 bolsas con restos humanos a metros del Estadio Akron ante el Mundial 2026

Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Esto pensaba Fátima Bosch de

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público mexicano

Películas para ver esta noche en Prime Video México

Andrés Tovar aplaude el mensaje de Maite Perroni tras ataques por su aspecto físico

DEPORTES

El nuevo mensaje de David

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid

Juárez vs Pachuca, IA predice al ganador del Play-In

Guadalajara y Monterrey ya tienen asignados los partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?