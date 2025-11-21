México

Congreso CDMX aprueba por unanimidad a Jorge Rocha como titular del canal legislativo

El periodista tomará las riendas del canal público del Congreso, que ahora quedó integrado a la nueva área unificada de Comunicación Social

Con 49 votos a favor
Jorge Rocha se convierte en el titular del Canar del Congreso

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el nombramiento del periodista Jorge Armando Rocha Gutiérrez como titular del Canal del Congreso capitalino para el periodo 2025-2030.

Con 49 votos a favor, el pleno avaló la propuesta enviada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que permitió que el comunicador rindiera protesta de inmediato ante la Mesa Directiva.

El acuerdo aprobado instruyó a remitir el dictamen a la Presidencia del Congreso para su formalización, dando así inicio a una nueva etapa en la comunicación institucional del Legislativo local.

Fusión inédita: Canal del Congreso y Comunicación Social

El nombramiento ocurrió apenas un día después de que el pleno ratificó una reforma impulsada por Morena para fusionar el Canal del Congreso con la Coordinación de Comunicación Social, una decisión que reconfigura por completo el esquema de difusión parlamentaria.

Jorge Rocha entrevistando a Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del 2024. Crédito: Instagram/@jorgearmandorochag

De acuerdo con legisladores, ambas áreas realizaban tareas prácticamente idénticas, como transmitir las sesiones, producir contenidos informativos y difundir las actividades legislativas.

Esa duplicidad motivó la modificación de la Ley Orgánica y del Reglamento interno para integrar ambas oficinas en una sola estructura.

El diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Normatividad, explicó que la reorganización busca fortalecer la comunicación pública del Congreso mediante una operación más eficiente, con menos gasto administrativo y con un modelo de información más claro y accesible para la ciudadanía.

Un nuevo diseño institucional

Con la reforma, el Canal del Congreso encabezará la estructura consolidada y conservará su independencia editorial y su capacidad técnica propia.

La antigua Coordinación de Comunicación
La antigua Coordinación de Comunicación Social se convertirá en la Dirección General de Comunicación Social.

El objetivo es que el canal opere como la instancia central encargada de garantizar contenidos plurales, objetivos y con perspectiva ciudadana.

En paralelo, la antigua Coordinación de Comunicación Social se convertirá en la Dirección General de Comunicación Social, con el fin de asegurar la continuidad laboral del personal integrado a la nueva área.

Entre los propósitos centrales de esta reestructura destacan:

• Eliminar la duplicidad de funciones entre ambas áreas.

• Mejorar la calidad y coherencia de la comunicación institucional.

• Reducir costos administrativos y operativos.

• Fortalecer la difusión de las actividades legislativas con criterios de objetividad y pluralidad.

¿Quién es Jorge Armando Rocha Gutiérrez?

El nuevo titular del Canal del Congreso es conductor y analista político, conocido por su trabajo en Once Noticias, hijo del reconocido periodista Ricardo Rocha, ha desarrollado una trayectoria ligada al análisis político y a la comunicación pública.

Jorge Rocha junto a su
Jorge Rocha junto a su padre Ricardo Rocha, reconocido periodista.

En su carrera ha mostrado cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien ha entrevistado en varias ocasiones y con quien ha sostenido intercambios mediáticos frecuentes en los últimos años.

Esa relación ha sido particularmente visible en sus espacios informativos y análisis televisivos.

Rocha es licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, formación que ha combinado con su experiencia en medios para especializarse en temas legislativos y gubernamentales.

Su llegada al cargo marca el inicio de un periodo de cinco años en el que deberá dirigir no sólo el Canal del Congreso, sino también la operación de la estructura recientemente integrada con Comunicación Social.

