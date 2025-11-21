México

Cómo está el precio de la gasolina en México este 21 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Nacionales de este 21 de noviembre, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los combustibles varía cada 24 horas, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su preciopara que no te tome por sorpresa.

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina regular se vende en un promedio de 23.387 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium se ubica en un promedio de 25.868 pesos el litro.

Finalmente el diésel está en un promedio de 26.283 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

