México

Prepárate para el Flow Fest 2025: lo que no te puedes perder y lo que sí debes dejar en casa

Desde los boletos, las recargas y los pasos prohibidos: todo lo que debes saber para perrear sin contratiempos

Guía definitiva Flow Fest 2025.
Guía definitiva Flow Fest 2025. (Instagram)

La séptima edición del Flow Fest 2025 está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de fans del reggaetón, hip-hop y la música urbana en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ya tienes el outfit, tu grupo listo y la actitud de fiesta; ahora sólo falta planear los detalles clave para vivir una experiencia sin contratiempos. Aquí una guía práctica para saber qué sí y qué no llevar, cómo recargar tu pulsera y más información indispensable para los dos días de perreo más intensos del año.

¿Qué debo llevar al Flow Fest?

Objetos permitidos.
Objetos permitidos. (Instagram)

Prepararte con lo básico y permitido puede marcar la diferencia en tu comodidad durante las 12 horas de música que ofrece cada jornada. Lo esencial incluye tu boleto y una identificación oficial (INE o Pasaporte) si piensas entrar a zonas 18+. Elige ropa y zapatos cómodos: estarás de pie, bailando, saltando y con mucho flow durante horas.

Entre los objetos permitidos destacan bolsas pequeñas o mochilas de un solo compartimento (máximo 30x30cm), bolsas de mano, cangureras, celulares —guárdalos siempre en el bolsillo frontal—, baterías externas, toallas y tampones (empaque individual), bloqueador solar en crema (máx. 100 ml), gel antibacterial (máx. 100 ml), sombreros, lentes de sol, banderas sin asta (máx. 1m), ponchos, tapones de oído, bálsamo, maquillaje en polvo y binoculares sin láser. Si necesitas llevar medicamento, es indispensable llevar prescripción médica.

Por si te animas a llevar hula hoops o muñecos inflables, deben ir desinflados; y sí, se permite maquillaje en polvo y cámaras no profesionales de flash.

¿Qué objetos no dejarán pasar al Flow Fest?

Objetos prohibidos.
Objetos prohibidos. (Instagram)

La lista de artículos prohibidos es larga y es fundamental revisarla para evitar sorpresas y retrasos en el ingreso. No están permitidos cigarros, vapes ni encendedores; tampoco cámaras profesionales, equipo de grabación, laptops, tablets o palos de selfie. Prohíben alimentos y bebidas externas, drogas, paraguas, armas, rayos láser, perfumes, drones, cadenas largas, mochilas grandes, anforitas o cobijas.

Los disfraces, prendas o accesorios que tapen la vista a otros asistentes tampoco serán aceptados, así como calcomanías, volantes, publicidad, pelotas y cualquier tipo de pirotecnia. Además, medicamentos de venta libre y cualquier objeto que pueda ser considerado peligroso están restringidos.

¿Cómo recargar y usar la pulsera cashless en el Flow Fest?

Pulsera Flow Fest.
Pulsera Flow Fest. (Instagram)

El sistema de pulsera cashless del festival es la llave para pagar todo dentro del Flow Fest 2025. Para pre-cargar saldo antes del evento:

  1. Entra a la sección de precarga del sitio oficial y elige la cantidad deseada.
  2. Recibe un código QR para sincronizar tu saldo.
  3. Al llegar al festival, utiliza los tótems oficiales para escanear la pulsera y el QR y activar el saldo.

Durante el festival, puedes recargar tanto en tótems oficiales con códigos QR como en módulos de recarga ubicados estratégicamente dentro del Autódromo. Basta con acercar la pulsera al lector para sumar saldo.

Si te sobra dinero, el saldo no utilizado suele reembolsarse automáticamente tras el evento, aunque este proceso puede demorar varias semanas, por lo que se recomienda gastar todo lo posible antes de salir del recinto.

¿Cómo llegar al Flow Fest?

Cómo llegar al Flow Fest.
Cómo llegar al Flow Fest. (Instagram)

Ubicado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco), el acceso es sencillo tanto por Viaducto Río de la Piedad como por Avenida Río Churubusco.

Puedes llegar fácilmente en metro, ya que las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 te dejan cerca de la entrada.

Si vienes en auto, considera que el estacionamiento se llena rápido y que muchas calles aledañas estarán cerradas o con tráfico intenso por la afluencia al festival.

Tips extras para tu Flow Fest

Recuerda cuidar siempre tus objetos personales, llevar mucha energía, cargar tu pulsera suficiente para comidas, bebidas o merch oficial y preparar los legendarios “pasos prohibidos” para el perreo.

Flow Fest 2025Flow FestCoca Cola Flow FestfestivalesConciertos Méxicoredes socialesCDMXAutódromo Hermanos RodríguezOcesamexico-entretenimiento

