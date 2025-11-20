Andrea Legarreta aconseja a sus hijas evitar tener novio “macho, tóxico o adicto”

Andrea Legarreta comparte los consejos clave que da a sus hijas Mía y Nina Rubín sobre relaciones amorosas saludables (Crédito: @andrealegarreta)

La visión de Andrea Legarreta sobre el amor y la protección emocional de sus hijas ha marcado una pauta clara en su vida familiar. Durante su participación en el programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, la presentadora compartió los principios que rigen su manera de guiar a Mía y Nina Rubín en sus primeras experiencias sentimentales, así como su perspectiva sobre el papel de suegra.

A sus 20 y 18 años, respectivamente, Mía y Nina han comenzado a explorar el terreno de las relaciones amorosas. Mientras la mayor mantiene una relación de dos años y medio con el torero Tarik Othon, la menor aún no ha vivido su primer romance.

Legarreta expresó su deseo de que la primera experiencia amorosa de Nina sea tan positiva como la que disfruta su hermana mayor. En este contexto, la conductora de Hoy detalló los consejos que ofrece a sus hijas para elegir pareja, enfatizando la importancia de evitar ciertos perfiles masculinos.

La presentadora explicó que su objetivo es resguardar el bienestar emocional de sus hijas, por lo que les ha transmitido recomendaciones específicas: “Yo siempre a ellas les he aconsejado, ahórrense al macho, al tóxico, al adicto”, afirmó Legarreta en Pinky Promise.

La presentadora enfatiza la importancia de evitar relaciones tóxicas y perfiles masculinos dañinos en la vida de sus hijas (IG)

Subrayó que busca inculcarles la idea de que el amor debe ser una vivencia placentera, libre de faltas de respeto. En sus palabras: “Al que te trata mal, al que te humilla, tú no eres psicóloga, tú no tienes por qué andar salvando gente, el amor es bonito y se siente bonito”.

Desde que Mía y Nina comenzaron a crecer, Legarreta abordó con ellas el significado de una relación sana y los límites del amor. Explicó que es fundamental reconocer cuándo una relación deja de ser saludable: “Cuando se siente feo no es amor, es desamor, es maltrato, son muchas otras cosas que no son amor, sí va a haber problemas y diferencias, pero no la tienes que pasar mal en una historia de amor”, dijo la conductora a Pinky Promise.

Andrea Legarreta prefiere ser una “suegra cool”

En cuanto a su rol como suegra, Legarreta se definió como una persona comprensiva y afectuosa, aunque advirtió que no toleraría que sus hijas fueran lastimadas.

Mía Rubín mantiene una relación estable con el torero Tarik Othon, mientras Nina aún no ha tenido su primer romance (Foto: @miarubinlega, Instagram)

“¿Suegra cool o tóxica? Soy suegra cool, ahora bien, que ni se les ocurra hacerles daño a mis hijas, porque si soy suegra, les quiero decir que soy una mamá que tiene la certeza, de que el niño que esté con esas dos niñas es un afortunado, entonces, si no la sabes valorar, si la vas a tratar mal, agárrate, porque tienen una mamá que va a sacar las garras”, añadió Legarreta en el programa.

La relación con Tarik Othon, pareja de Mía, ha alcanzado un nivel de cercanía que lo ha integrado plenamente en la familia. Legarreta manifestó: “Soy amorosa y a mi niño Tarik, que es el novio de Mía, Nina todavía no tiene, pero soy amorosa, soy dulce, mientras yo vea que son buenos niños, yo sé lo que son ellas, pero también me fijo bien, pero hablando sólo de Tarik sé que es un gran niño y lo amo, lo adoptamos, él es muy amoroso”.

La convivencia familiar se refleja también en los planes de viaje. En las próximas vacaciones, la familia de Legarreta, junto con Tarik y sus padres, visitará la Polinesia Francesa.

La conductora de Hoy se define como una suegra comprensiva, pero advierte que protegerá a sus hijas ante cualquier daño (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

La conductora relató: “El siguiente viaje es la Polinesia Francesa, ese es para invierno, que allá no es invierno, está padre, porque no queríamos frío. Vamos a ir nosotros cuatro, la familia del novio de Mía, Tarik, y mi papá, a mi papá le gusta mucho viaje y gracias a Dios está entero, quiero que juegue golf en Morea o en Bora Bora”.