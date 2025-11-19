Tras ganar juicio, Ana María Alvarado acudió a radiodifusora para ser reintegrada por Maxine Woodside: esto pasó

La sentencia judicial ordena la reinstalación de Ana María Alvarado y el pago de su liquidación tras litigio laboral con Maxine Woodside

La resolución judicial que favorece a Ana María Alvarado tras un extenso litigio laboral marca un hito en la disputa que la periodista sostuvo con Maxine Woodside.

Luego de casi tres años de proceso, la comunicadora obtuvo una sentencia que ordena su reinstalación y el pago de la liquidación correspondiente, según relató la propia Alvarado en una transmisión en vivo.

La mañana del miércoles 19 de noviembre, Ana María Alvarado se ausentó del programa ‘Sale el Sol’ para acudir a los juzgados y conocer el fallo sobre la demanda que interpuso contra Maxine Woodside, quien la despidió tras 32 años de colaboración.

En su relato, Alvarado detalló: “Hoy fui por mi silla porque siguiendo con el proceso se cumplen las audiencias y entonces el juez gira la sentencia a mi favor. Se ganó el juicio laboral”, afirmó la periodista.

Ana María Alvarado gana el juicio laboral contra Maxine Woodside después de casi tres años de proceso legal (Instagram/@anamarialavarado/@maxwoodside)

La sentencia, explicó Alvarado, establece dos puntos fundamentales: “Que me reinstale en mi trabajo y que me pague lo que corresponde a mi liquidación”. No obstante, advirtió que la titular de ‘Todo para la Mujer’ no ha cumplido con las medidas dictadas por las autoridades. “Ella dijo que le haría caso a la autoridad, al juez y a Dios, pero a nadie le ha hecho caso”, subrayó la comunicadora.

Alvarado insistió en que, aunque Woodside decida iniciar un nuevo proceso legal, la sentencia actual debe ejecutarse.

“El proceso ya se ganó independientemente que inicie un juicio de amparo, la sentencia se tiene que ejecutar y se tiene que cobrar porque es lo que el juez ya dijo: ‘la trabajadora tiene la razón y tiene la verdad de su lado’”, expresó la periodista.

Maxine Woodside no ha cumplido con la orden judicial de reinstalar a Ana María Alvarado en su puesto de trabajo (Todo Para la Mujer / YouTube)

Le niegan acceso a Ana María Alvarado tras ganar juicio laboral

Durante una transmisión en vivo, ‘Anita, la más bonita’ narró que acudió acompañada de una actuaria a las oficinas de la emisora de radio Grupo Fórmula para solicitar su reinstalación, tal como lo ordenó el juez. Sin embargo, al llegar a la radiodifusora, no le permitieron el acceso.

“De pronto ya teníamos a cinco personas, tres abogados… pero que ellos no tenían por qué dejar que se llevara a cabo la reinstalación, que me fueran a reinstalar a la casa de Maxine Woodside”, relató.

La periodista también expuso que los abogados de la empresa intentaron argumentar que Maxine Woodside compra el tiempo de transmisión o que no tiene relación directa con las instalaciones, buscando así evitar la reinstalación.

La periodista acudió a la emisora de donde fue despedida. Crédito: TikTok AnaMaríaAlvarado

Alvarado aclaró: “Radio Formula le paga a ella y ella a su vez subcontrata a los empleados que trabajamos en su momento para ella y actualmente a través de su hijo Fernando Iriarte y todo el mundo que trabaja ahí lo puede certificar”.

En medio de su transmisión, Alvarado reveló que también fue despedida de Grupo Radio Fórmula, donde mantenía su plaza sindical, a pesar del conflicto con Woodside, y donde laboró durante 36 años.

Finalmente, la conductora manifestó que tanto Maxine Woodside como su equipo han dificultado el cumplimiento de la sentencia y han presentado diversos pretextos para no acatar la ley.

No obstante, Alvarado sostuvo que la resolución judicial prevalecerá. “Como siempre yo no tengo ningún problema ni con Maxine ni con Grupo Fórmula. Agradezco los años que trabajé para ellos. Yo siempre fui muy feliz trabajando ahí… Solamente solicito lo que corresponde por derecho”, concluyó.