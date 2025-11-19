México

Tras ganar juicio, Ana María Alvarado acudió a radiodifusora para ser reintegrada por Maxine Woodside: esto pasó

Luego de casi tres años de batalla legal, la periodista obtuvo una sentencia a su favor que ordena su reinstalación y el pago de su liquidación

Guardar
La sentencia judicial ordena la
La sentencia judicial ordena la reinstalación de Ana María Alvarado y el pago de su liquidación tras litigio laboral con Maxine Woodside

La resolución judicial que favorece a Ana María Alvarado tras un extenso litigio laboral marca un hito en la disputa que la periodista sostuvo con Maxine Woodside.

Luego de casi tres años de proceso, la comunicadora obtuvo una sentencia que ordena su reinstalación y el pago de la liquidación correspondiente, según relató la propia Alvarado en una transmisión en vivo.

La mañana del miércoles 19 de noviembre, Ana María Alvarado se ausentó del programa ‘Sale el Sol’ para acudir a los juzgados y conocer el fallo sobre la demanda que interpuso contra Maxine Woodside, quien la despidió tras 32 años de colaboración.

En su relato, Alvarado detalló: “Hoy fui por mi silla porque siguiendo con el proceso se cumplen las audiencias y entonces el juez gira la sentencia a mi favor. Se ganó el juicio laboral”, afirmó la periodista.

Ana María Alvarado gana el
Ana María Alvarado gana el juicio laboral contra Maxine Woodside después de casi tres años de proceso legal (Instagram/@anamarialavarado/@maxwoodside)

La sentencia, explicó Alvarado, establece dos puntos fundamentales: “Que me reinstale en mi trabajo y que me pague lo que corresponde a mi liquidación”. No obstante, advirtió que la titular de ‘Todo para la Mujer’ no ha cumplido con las medidas dictadas por las autoridades. “Ella dijo que le haría caso a la autoridad, al juez y a Dios, pero a nadie le ha hecho caso”, subrayó la comunicadora.

Alvarado insistió en que, aunque Woodside decida iniciar un nuevo proceso legal, la sentencia actual debe ejecutarse.

“El proceso ya se ganó independientemente que inicie un juicio de amparo, la sentencia se tiene que ejecutar y se tiene que cobrar porque es lo que el juez ya dijo: ‘la trabajadora tiene la razón y tiene la verdad de su lado’”, expresó la periodista.

Maxine Woodside no ha cumplido
Maxine Woodside no ha cumplido con la orden judicial de reinstalar a Ana María Alvarado en su puesto de trabajo (Todo Para la Mujer / YouTube)

Le niegan acceso a Ana María Alvarado tras ganar juicio laboral

Durante una transmisión en vivo, ‘Anita, la más bonita’ narró que acudió acompañada de una actuaria a las oficinas de la emisora de radio Grupo Fórmula para solicitar su reinstalación, tal como lo ordenó el juez. Sin embargo, al llegar a la radiodifusora, no le permitieron el acceso.

“De pronto ya teníamos a cinco personas, tres abogados… pero que ellos no tenían por qué dejar que se llevara a cabo la reinstalación, que me fueran a reinstalar a la casa de Maxine Woodside”, relató.

La periodista también expuso que los abogados de la empresa intentaron argumentar que Maxine Woodside compra el tiempo de transmisión o que no tiene relación directa con las instalaciones, buscando así evitar la reinstalación.

La periodista acudió a la emisora de donde fue despedida. Crédito: TikTok AnaMaríaAlvarado

Alvarado aclaró: “Radio Formula le paga a ella y ella a su vez subcontrata a los empleados que trabajamos en su momento para ella y actualmente a través de su hijo Fernando Iriarte y todo el mundo que trabaja ahí lo puede certificar”.

En medio de su transmisión, Alvarado reveló que también fue despedida de Grupo Radio Fórmula, donde mantenía su plaza sindical, a pesar del conflicto con Woodside, y donde laboró durante 36 años.

Finalmente, la conductora manifestó que tanto Maxine Woodside como su equipo han dificultado el cumplimiento de la sentencia y han presentado diversos pretextos para no acatar la ley.

No obstante, Alvarado sostuvo que la resolución judicial prevalecerá. “Como siempre yo no tengo ningún problema ni con Maxine ni con Grupo Fórmula. Agradezco los años que trabajé para ellos. Yo siempre fui muy feliz trabajando ahí… Solamente solicito lo que corresponde por derecho”, concluyó.

Temas Relacionados

Ana María AlvaradoMaxine WoodsideTodo para la mujermexico-entretenimiento

Más Noticias

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

La reggaetonera confesó que está decidida a someterse a la famosa “luxación de costillas” y no escatimará en gastos para conseguir la silueta que tanto desea

Yeri Mua pide ayuda para

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud

Detienen a Luis “N”, el “hombre de la túnica negra”, presunto feminicida de Amanda Castro Rossab

El sujeto fue señalado por atacar a la joven de 22 años con un arma punzocortante en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a Luis “N”, el

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

En un operativo conjunto se identificó una organización criminal que también se dedicaría al lavado de dinero y ocultamiento de activos

UIF y autoridades de EEUU

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

La distribución de selecciones quedó definida por el ranking FIFA, el sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Estados Unidos

Con México como cabeza de
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF y autoridades de EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

Las películas más populares en Netflix México

Filtran a los supuestos nominados de este 19 de noviembre de La Granja VIP: Sergio y Eleazar podrían enfrentarse en la placa

Películas para ver esta noche en Prime Video México

DEPORTES

Aseguran que la carrera de

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

Vicente Sánchez se encuentra cerca de regresar a dirigir a la Liga MX, ¿a qué equipo?

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026