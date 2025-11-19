México

Quién es Fernando Ortiz, diseñador del vestido inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025

La representante mexicana deslumbró con su traje nacional en la pasarela preliminar del certamen de belleza

(IG: @imagentvmex)
(IG: @imagentvmex)

Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, participó en la competencia preliminar del certamen con tres looks: un vestido de gala, un traje de baño y un traje nacional inspirado en la Diosa Mexica Xochiquétzal.

Este último llamó mucho la atención por su diseño, compuesto por un penacho, una falda, un top, muñequeras, espinilleras, rosas y colibrís con movimiento. Además, destacó por sus detalles de pedrería, plumas y bordado.

"Hoy tuve el honor de llevar al mundo un pedazo del alma de México. Este traje, inspirado en Xochiquétzal, la diosa del amor, las flores y la creación, cuenta la historia de nuestra luz, nuestra fuerza y nuestras raíces eternas", publicó la modelo en Instagram tras la pasarela.

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

La modelo concluyó su mensaje con un agradecimiento a Fernando Ortiz por su diseño.

"Gracias @fer.nando_ortiz por tu creatividad y tu trabajo impecable, sin duda hiciste algo majestuoso que honor poder portarlo!”, escribió.

Cabe mencionar que la final del certamen de belleza se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Tailandia y se podrá ver en México a través del canal de YouTube de Miss Universo.

No obstante, es importante mencionar que también se transmitirá en Imagen Televisión en punto de las 19: horas del 20 de noviembre, esto debido a la diferencia horaria.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

¿Quién es Fernando Ortiz, el diseñador detrás del traje nacional que Fátima Bosch presentó en Miss Universo 2025?

Fernando Ortiz es un diseñador de moda originario de Tampacán, San Luis Potosí y, con tan solo 29 años de edad, logró acaparar las miradas de todo el mundo.

Y es que creó un el traje que Fátima Bosch lució en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025

Según contó el diseñador en entrevista para Imagen Televisión, se inspiró en la Diosa Mexica Xochiquétzal para diseñar el traje y tardó aproximadamente siete meses en la elaboración, pues muchas partes requirieron de dedicación especial.

(IG: @fer.nando_ortiz)
(IG: @fer.nando_ortiz)

“Creo que el trabajo artesanal es lo que cuenta muchísimo, porque sí es detallar cada pieza de este traje. La pedrería, digo, jugar con el efecto también ante el escenario, que la modelo pueda reflejar esta parte de los colores sobre todo", declaró.

Fernando Ortiz aseguró que la prenda tiene un valor invaluable por el trabajo artesanal, pero podría estar valuado en más de 150 mil pesos mexicanos debido al material que se utilizó.

Fernando Ortiz tiene una cuenta en Instagram donde suele compartir sus diseños, así como otra de giro personal donde exhibe fragmentos de su cotidianeidad, compartiendo aspectos de su vida más allá del trabajo creativo.

Se desconoce más información sobre el diseñador, pero se sabe que participó en el concurso para la elección del vestuario de Fátima Bosch con un boceto.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el artista, pero este éxito rotundo en el certamen de belleza provocó que acaparara titulares.

