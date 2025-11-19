México

Novio acaba en hospital de Hermosillo durante su boda y su reacción se vuelve viral

Una celebración nupcial terminó en un giro inesperado cuando el novio sufrió una fuerte lesión, pero su actitud desató risas y memes en redes sociales

El video del novio lesionado
El video del novio lesionado generó chistes, comentarios y una ola de bromas entre los usuarios que siguieron el drama minuto a minuto.

Lo que debía ser una jornada inolvidable para una pareja terminó convirtiéndose en una visita urgente al hospital, luego de que el novio sufriera una lesión inesperada durante la fiesta. Pese al incidente, el momento adquirió un tono tan espontáneo y cómico que se volvió viral, demostrando que incluso con la pierna inmovilizada puede haber humor en medio del caos.

La historia fue relatada por Omar, uno de los asistentes al enlace, quien compartió una serie de videos en los que describió paso a paso lo que ocurrió durante la celebración. Según explicó, la fiesta había alcanzado un ambiente de euforia cuando el protagonista decidió intentar una maniobra que resultaría desastrosa.

Se colgó de esa rama y como que se cayó”, narró Omar en su grabación. El intento terminó en una caída directa sobre una de sus rodillas, una lesión lo suficientemente grave como para requerir atención profesional inmediata. El propio invitado captó el instante en que la ambulancia llegó al lugar, acompañándolo con una frase que rápidamente se volvió viral:“Valió ver... se chngó la rodilla el novio, valió v la boda”.

El percance ocurrió justo cuando la música comenzaba a levantar a todos de sus asientos. Omar incluso bromeó sobre lo inoportuno del accidente: “Me estaba ambientando y valió ver...”.

Una lesión en plena pista
Una lesión en plena pista cambió el rumbo de la boda, pero la reacción del invitado que grabó todo se robó el protagonismo.

En otro de los clips, el novio aparece sentado, sosteniéndose como puede sobre una silla, rodeado por invitados y por la novia, cuya expresión reflejaba sorpresa y resignación. Tras una evaluación rápida, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo al hospital.

El narrador improvisado cerró su reporte con el tono burlón que conquistó a los internautas:“Ya ves pa’ qué te casaste... Yo por eso yo no me caso”.

La escena acumula más de 100 mil reproducciones y ha provocado múltiples reacciones entre los usuarios, quienes no dudaron en sumarse a la ola de humor:

¿Qué hacía colgado en una rama? Jajaja”“Me quedé hasta el final del video, para ver si no sonaba ‘llamado de emergencia’ JAJAJA”“Iba a tener un bello matrimonio, pero me ch1ngvé la rodilla.

Aunque el protagonista fue trasladado de urgencia, los invitados decidieron que la celebración debía seguir, generando un final inesperado. Crédito: TikTok / omarchpac

Pese al accidente, la boda no se suspendió. Los invitados decidieron mantener viva la fiesta mientras el novio recibía atención médica. Según Omar, incluso continuaron con las tradiciones, incluyendo el momento en el que “los compas tiraron la liga”.

Finalmente, el invitado que documentó todo cerró con un mensaje entre burlesco y solidario:“Bendiciones amigo, en el hospital, ojalá te recuperes”.

