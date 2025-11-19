México

Nodal lanza indirecta a Ángela Aguilar y la deja en evidencia: “Gracias a Dios el talento no se cancela”

La declaración se da en medio de la dificultad de la menor de la dinastía Aguilar para llenar sus shows en EEUU

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

La pareja formada por Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a dar de qué hablar, luego de que una declaración del cantante sonorense durante una entrevista se viralizara por lo que muchos internautas consideran una indirecta a su esposa y hasta una burla.

¿Qué dijo Nodal?

Fue durante una entrevista en el canal de YouTube “Las Vegas de Locura” donde, tras hablar de su éxito actual y el apoyo de sus seguidores en su tour por Estados Unidos pese a sus polémicas, Nodal lanzó la frase que encendió las redes: “Amén, hermano, gracias a Dios el talento no se cancela, pa”.

Nodal lanza dardo contra su esposa Ángela Aguilar al afirmar que "gracias a Dios el talento no se cancela", en medio de las dificultades de la joven para llenar recintos en EEUU. (Tiktok: cazzufansoficial)

La expresión fue rápidamente interpretada por usuarios en TikTok y X como un dardo velado a Ángela Aguilar, ya que se produce justo cuando la cantante enfrenta la dificultad de llenar recintos y ha visto cancelados varios conciertos de su gira “Libre Corazón Tour 2025″.

Y es que a pesar de la anticipación y los esfuerzos promocionales, la cantante ha tenido que lidiar con reportes de baja venta de boletos, cancelaciones de fechas y recintos con detectables vacíos durante sus presentaciones pese a regalar boletos.

En redes sociales, las imágenes de butacas libres y videos de pocos asistentes han sido replicadas y viralizadas.

El “golpe bajo” de la frase “el talento no se cancela” encendió las redes, donde los comentarios de los internautas no solo reiteraron la comparación directa con su esposa, sino que recuperaron incluso letras de Cazzu, expareja de Nodal, para alimentar la ola de burlas y memes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Varios internautas citaron la frase de la canción de Cazzu: “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama…” —haciendo alusión a la situación de Ángela y su esposo:

  • “Exactly, el talento de Cazzu no se cancela, Cazzu sigue triunfando aunque intenten tumbarla”.
  • “Amoooooor, ¡te lo dice tu esposito, el talento no se cancela!”
  • “Te refieres a los conciertos cancelados de la ‘amoooor’?”
  • “Ah, él es super talentoso, y a su esposa le quitan el apellido y es solo una muchacha que canta cover más o menos.”
  • “Más claro para la tía madrastra.”
  • “¿Tas oyendo Ángela?”
  • “Qué le quiso decir a su mujer.”
  • “Pero él dijo TALENTO”
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Llaman “domadora” a Ángela Aguilar

En la misma entrevista, cuando el reportero se refirió a Ángela como “la domadora”, al decirle al cantante si llevaría a su esposa con él a sus conciertos por EEUU, Nodal no sólo no mostró incomodidad, sino que validó el apodo al contestar: “No, ella también está trabajando, está de gira también”.

Esta reacción fue interpretada como fría y lejana entre los internautas, y aumentó la percepción de distancia entre la pareja.

Estos no fueron los únicos desplantes de Christian Nodal a Ángela, y es que durante una dinámica en el programa descartó su colaboración con Ángela Aguilar como uno de sus duetos favoritos.

El cantante fue cuestionado sobre las colaboraciones que más ha disfrutado realizar a lo largo de su carrera y, pese a tener un tema emblemático con su esposa —Dime cómo quieres—, optó por mencionar un proyecto inédito junto a Marc Anthony, a quien describió como una influencia determinante en su desarrollo artístico. “Tenemos como tres o cuatro canciones juntas, pero no ha salido ninguna… las tres me encantan”, dijo.

(REUTERS: Ronda Churchill // TikTok)
(REUTERS: Ronda Churchill // TikTok)

A esto se suman las recientes omisiones del cantante para su esposa, pues cabe recordar que durante la entrega de los Latin Grammy 2025, Nodal no mencionó a la menor de la dinastía Aguilar al recibir su premio; tampoco le quiso dar un beso al bajar del escenario e igual se le vio soltándole la mano cuando ella intentaba bailar durante una presentación de otro artista, lo que ha disparado aún más las críticas y las burlas hacia la intérprete.

