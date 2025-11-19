México

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025

Miss México impactó al lucir un diseño artesanal con penacho, colibríes y rosas rojas, inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal

Fátima Bosch fue recibida entre
Fátima Bosch fue recibida entre vítores al salir, causando un gran impacto entre los asistentes. (Captura de pantalla)

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, participó este 19 de noviembre en la esperada Gala de traje típico celebrada en Tailandia, luciendo un imponente diseño artesanal inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal.

La edición número 74 del certamen vivió su noche más colorida y cultural con las delegadas desfilando en atuendos que representan la identidad y el patrimonio de sus países.

Fátima Bosch apareció entre las más de 120 concursantes que salieron en orden alfabético en el Impact Arena de Bangkok, portando su atuendo inspirado en Xochiquétzal ante la mirada del jurado, fanáticos y familia.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

Durante su paso por la pasarela, Fátima Bosch lució un penacho colorido de plumas, flores y piedras en tonalidades rojas, verdes y doradas, fiel al diseño inspirado en la diosa Xochiquétzal.

El vestido incorporó unas enormes alas y grandes aplicaciones doradas sobre los brazos y la falda bordada artesanalmente, creando un efecto escénico imponente acentuado por la presencia de colibríes y tres grandes rosas rojas, símbolo recurrente en las deidades mexicas y referente de la feminidad.

En ambas manos llevó rosas rojas de gran tamaño, acompañando su andar con gestos elegantes y teatrales que evocaron las ofrendas florales y el simbolismo ritual del México antiguo.

El ambiente alrededor de la representante mexicana fue de entusiasmo y apoyo absoluto, pues se escucharon vítores al verla salir, destacando la energía positiva que rodea a Bosch en la antesala de la final.

Fátima Bosch en la Gala
Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

El desfile de trajes típicos es fundamental en Miss Universo porque permite a cada país poner en primer plano su herencia cultural y creatividad textil. Para México, esta etapa ha sido histórica y estratégica: las ediciones anteriores han sido críticas para definir la inclusión de sus representantes en el Top 30 y avanzar rumbo a la gala de coronación, que será el 20 de noviembre en Tailandia.

El significado detrás del traje de Fátima Bosch

El espectacular traje que portó Fátima Bosch fue creado por el diseñador mexicano Fernando Ortiz y requirió un proceso de elaboración de siete meses. La inspiración central fue la diosa Xochiquétzal, deidad mexica de la belleza, el amor y las flores, reconocida también como protectora de los artistas y símbolo de fertilidad y artesanías en la cultura azteca.

La prenda destaca por su riqueza simbólica: incorpora un penacho, un top con hombreras, falda y espinilleras en tonos rojo, verde y azul, decorados con pedrería, flores y plumas.

Fátima Bosch en la Gala
Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

Un elemento protagónico son los colibríes, animales espirituales para la propia Fátima Bosch, que según la mitología mexica representan a los guerreros caídos y tienen el papel de mensajeros divinos.

El traje tiene un valor aproximado de 150 mil pesos, combinación de materiales artesanales, confección a mano y detalles minuciosos que buscan transmitir el espíritu de la tradición mexicana en el escenario internacional.

“El trabajo artesanal es lo que cuenta muchísimo… es detallar cada pieza del traje, la pedrería y que la modelo pueda reflejar los colores sobre todo”, comentó Ortiz, quien reiteró que la orientación espiritual y cultural fue guiada de cerca por Fátima Bosch.

Gran final

Fátima Bosch en la Gala
Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

La gran final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 20 de noviembre, transmitiéndose a través de Imagen Televisión y el canal oficial de Miss Universe en YouTube.

El resultado y desempeño en la pasarela determinarán si México logra sumar una cuarta corona a su historia, tras los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Fátima Bosch, fiel al simbolismo de su traje, buscará convertirse en el embajador cultural y de empoderamiento femenino que representa la tradición mexicana en los escenarios mundiales.

