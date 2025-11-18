México

Kunno revela si será padrino en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El influencer y amigo de la pareja habló del papel que podría asumir en la celebración

(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)
(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

El mundo del espectáculo sigue atento a cada movimiento en torno a la planeada boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, un enlace que pinta para ser el evento más comentado del año, esto en medio de la polémica que la pareja ha desatado desde que se dio a conocer su relación, su posterior boda por el civil y de protagonizar virales dichos y momentos en redes sociales.

En ese contexto, Kunno, influencer y amigo personal de la pareja, fue cuestionado hace unos días por la prensa sobre su posible papel como padrino en la esperada celebración.

En dos encuentros con medios de comunicación, Kunno habló abiertamente sobre el ambiente de cercanía y expectativas que vive junto a Ángela y Nodal. El creador de contenido confirmó la emoción del círculo cercano por la boda, que se celebrará en mayo de 2026 en Zacatecas.

(Instagram / Jomari Goyso)
(Instagram / Jomari Goyso)

Sobre la posibilidad de ser elegido padrino, Kunno confesó entre risas: “Pues aún no me han dicho, pero sí, de anillo o de lazo, o lo que sea”, comentó. En otra entrevista agregó: “Todavía no me han dicho nada, padrino de... No voy a decir de qué”.

También bromeó con el posible lugar que le tocaría en la ceremonia: “no sé si me van a poner del lado de él o del lado de ella, pero de dama o de caballero ahí voy a andar”, en tono relajado ante la prensa.

Al ser cuestionado

Habla sobre la salud mental de Ángela Aguilar

Kunno no escondió su entusiasmo ni el de los amigos y familiares de la cantante en medio de la noticia: “Es algo que nos emociona mucho a todos. Aparte, es un mes que a mí me emociona mucho porque es el de mi cumpleaños”.

El influencer también se refirió a la presión pública, la ola de críticas y la fortaleza de la hija de Pepe Aguilar en los momentos difíciles. Reveló que, si bien no pudo acompañar a la cantante en los primeros shows de su gira por Estados Unidos debido a compromisos en televisión, espera sumarse pronto al “Libre Corazón Tour 2025″ para apoyarla personalmente.

“Yo la noto ahorita estable, feliz. Creo que también ha pasado por muchas situaciones en las que no cualquiera sale. Ha habido mucha terapia ahí de por medio, mucho amor de su familia y sus amistades. Entonces me alegra verla bien”, compartió Kunno.

Ángela Aguilar y Kunno: (Foto:
Ángela Aguilar y Kunno: (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Al hablar sobre la reacción ante el hate en redes sociales y las críticas por las bajas ventas de su tour en EEUU, describió la importancia de las amistades y el círculo íntimo: “Siempre el ir contra la marea es un poco difícil, pero es lindo cuando hay cinco o seis personas echándote porras. Yo todo lo hago con corazón. Le pido a Dios que siempre me acomode en el lugar donde me corresponda y hacer las cosas con mucho amor y cariño”.

También aclaró que la amistad con Ángela y Nodal se mantiene fuerte a pesar de la exposición pública y los vaivenes mediáticos.

Mencionó además la buena relación que también tiene con Pepe Aguilar y la familia, y dejó claro que prefiere no hablar de temas delicados, como los dichos de Emiliano Aguilar.

Asegura que su amistad con Belinda sigue

Asegura que aún es amigo
Asegura que aún es amigo de Belinda. (@belindapop)

Además, durante las entrevistas, Kunno fue cuestionado sobre su amistad con Belinda, expareja de Christian Nodal, y su ausencia en el “Beliween”, evento anual temático que organiza la cantante.

El influencer aclaró que la relación con Belinda continúa siendo buena y que no existió ningún distanciamiento ni conflicto. Explicó que simplemente no pudo asistir este año porque se encontraba trabajando y viajó a la premier mundial de “Wicked” en Brasil, además de que no puede tomar alcohol y no anda yendo a ese tipo de fiestas.

Qué se sabe de la boda religiosa de Ángela y Nodal

Hasta el momento, lo único confirmado es que la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal está planeada para mayo de 2026, en un ambiente “bien mexicano” en Zacatecas.

Nodal reveló en una entrevista reciente que la fiesta será tradicional: incluirá taquitos, tequilas, buena música y compañía, y aunque la fecha es tentativa, la pareja ya la hizo pública tanto en declaraciones como ante sus fans.

Nodal también mencionó su deseo de que Inti, su hija con Cazzu, esté presente en la ceremonia.

