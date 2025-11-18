Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

Érika Buenfil asegura que su hijo Nicolás obtuvo el puesto en Televisa por méritos propios y sin influencias familiares (Foto: Instagram)

El ingreso de Nicolás Buenfil al equipo digital de Televisa ha generado atención tanto por su parentesco con figuras públicas como por la manera en que, según su madre, la actriz Érika Buenfil, ha construido su propio camino profesional.

A sus 20 años, Nicolás se incorporó recientemente al área de Media de la televisora, donde se dedica a la gestión de redes sociales y al desarrollo de estrategias para plataformas digitales, incluidas aplicaciones móviles y sitios web.

La actriz, conocida como “La Reina de TikTok”, subrayó que su hijo consiguió el puesto por méritos propios y sin intervención de su parte. “Él lo hizo todo sin yo darme cuenta”, relató Érika Buenfil a Televisa Espectáculos, y añadió:

“Vino, creo que a Televisa o tuvo como un Zoom o algo donde lo tuvieron a prueba, lo cuestionaron… no usó mis influencias, no es de que yo fui a tocar la puerta”.

Nicolás Buenfil se integra al equipo digital de Televisa y destaca por su gestión de redes sociales y estrategias digitales (Crédito: erikabuenfil50, IG)

De este modo, la intérprete de 61 años se anticipó a quienes pudieran etiquetar a Nicolás como un “nepobaby”, es decir, alguien que accede a oportunidades laborales por ser hijo de una celebridad.

Nicolás Buenfil recibió varias ofertas laborales, pero optó por el área digital de Televisa, donde puede compaginar su trabajo con sus estudios universitarios. Su madre destacó la autenticidad y la visión directa que aporta, propias de su generación:

“Yo no me atrevo a decir lo que él dice… juzga o dice las cosas con la frescura de un joven de 20 años, sin filtro, no anda de quedar bien con nadie”, afirmó la actriz. Esta actitud, según Érika Buenfil, ha generado nuevas ideas y debates en las oficinas de la televisora de San Ángel.

El joven, además, ya piensa en proyectos propios dentro de la empresa, algunos de los cuales incluyen a su madre. No obstante, Érika Buenfil le ha aconsejado avanzar con cautela: “En alguna de las ideas estoy yo, pero yo le digo que primero se enfoque en lo que sus jefes le propongan… que no vuele tan rápido, que se vaya paso a paso para que sean pasos firmes”, expresó.

A pesar de ser hijo de Érika Buenfil y nieto de Ernesto Zedillo, Nicolás busca forjar su propio camino profesional en medios digitales (Foto: Archivo)

La actriz respalda la iniciativa y creatividad de su hijo, y le ha manifestado: “Yo te apoyo y si te permiten hacerlo y desarrollarlo, pues adelante”, reconociendo que Nicolás tiene propuestas que podrían sorprender a más de uno en la compañía.

A pesar de ser hijo de una de las actrices más reconocidas de México y nieto de Ernesto Zedillo, ex presidente de México, Nicolás ha buscado forjar su propio camino profesional.

Su llegada a Televisa no solo ha despertado el interés de los internautas por su parentesco, sino también por su incorporación al equipo creativo de la empresa.

Nicolás Buenfil prefiere mantener en privado su salario en Televisa y define su puesto como un trabajo 'godín' de oficina (IG: erikabuenfil50)

En declaraciones a diversos medios, Nicolás explicó que su ingreso a la televisora se relaciona con el éxito que su madre ha alcanzado en plataformas digitales, especialmente en TikTok. “Me dijeron que ya tuvo un caso de éxito, entonces, quieren ver si tengo otros éxitos aquí”, compartió el joven.

Nicolás Buenfil ha dejado claro que su interés profesional se orienta hacia el trabajo detrás de cámaras, con el objetivo de especializarse en mercadotecnia y, en el futuro, fundar su propia empresa. Actualmente, se encuentra explorando el sector creativo y busca “analizar productos” para adquirir experiencia.