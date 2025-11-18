Colibríes y plumas dan vida al imponente traje que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025

(IG: @fatimaboschfdz)

El 19 de noviembre, en punto de la medianoche (hora centro de México, se llevará a cabo la pasarela preliminar de trajes nacionales en Miss Universo 2025 y la representante mexicana, Fátima Bosch, lucirá un diseño inspirado en la Diosa Mexica: Xochiquétzal.

Así lo adelantó Fernando Ortiz, diseñador de la majestuosa prenda, en entrevista para Imagen Televisión.

“La inspiración principal es Xochiquétzal, Diosa Mexica de las flores, de los artesanos, diosa de la fertilidad, de la belleza. Y, pues, bueno, es compaginar un poquito esa parte de la espiritualidad, la parte de la cultura mexicana con esta diosa que representa todo lo bello“, contó.

El proceso de elaboración del traje duró aproximadamente siete meses y está compuesto por un penacho, un top con hombreras, una falda y espinilleras; todo en colores rojo, verse y azul.

Cada una de las piezas tiene detalles de pedrería, así como plumas y figuras de colibrí en movimiento.

“Creo que el trabajo artesanal es lo que cuenta muchísimo, porque sí es detallar cada pieza de este traje. La pedrería, digo, jugar con el efecto también ante el escenario, que la modelo pueda reflejar esta parte de los colores sobre todo", añadió Ortiz.

Respecto a los colibrís, el diseñador explicó: “Hablando con Fátima, en la prueba del traje, me decía que el colibrí era su animal espiritual. Entonces, el mensaje que quise dar con los colibrís fue realmente que son mensajeros. Digo, en la historia mexica es como, digamos, los guerreros que perdieron la vida en batalla y regresan a través de estos animales. Entonces, sí, estas aves tienen un simbolismo más allá de todo".

En dicha entrevista, Ortiz explicó que solo mostró el 60 por ciento del traje completo porque quiere conservar el factor sorpresa para la gran final del certamen de belleza.

¿Cuánto cuesta el traje nacional que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025?

De acuerdo con la información que compartió el diseñador en entrevista para Imagen Televisión, el vestido completo tiene un valor monetario aproximado a 150 mil pesos mexicanos.

“No solamente es la parte económica, sino también el tiempo que le dedicas, la parte artesanal, el confeccionar todo a mano, porque fue hecho a mano“, dijo.

Miss Universo 2025 | CALENDARIO

Los organizadores del certamen de belleza publicaron, en su página web oficial, el cronograma de actividades que las candidatas realizarán del 5 al 22 de noviembre en Tailandia (sede).

5 de noviembre: Ensayo, conferencia de prensa oficial, ceremonia de imposición de bandas.

6 de noviembre: Recorrido por la ciudad de Bangkok.

7 de noviembre: Salida de los delegados hacia Phuket.

8 de noviembre: Cena de gala en Kora Beach Resort.

9 de noviembre: Evento en Yona Beach Club.

10 de noviembre: Magia del Carnaval y desfile.

11 de noviembre: Actividades culturales en Phuket.

12 de noviembre: Salida hacia la ciudad de Pattaya.

13 de noviembre: Ensayo

14 de noviembre: Desfile de moda de trajes de baño en Columbia Picture Aquaverse Pattaya.

15 de noviembre: Entrevista a puerta cerrada.

16 de noviembre: Regreso de todos los delegados a Bangkok.

17 de noviembre: Ensayo

18 de noviembre: Ensayo

19 de noviembre: Concurso de Trajes Nacionales - Competencia Preliminar.

20 de noviembre: Ensayo

21 de noviembre: Fiesta de Coronación de la Final de Miss Universo 74.

22 de noviembre: Salida de las delegadas

La final del certamen de belleza se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube oficial de Miss Universo y se podrá ver en México.