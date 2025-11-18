México

Colibríes y plumas dan vida al imponente traje que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025

La pieza, inspirada en una Diosa Mexica, tiene un valor aproximado de 150 mil pesos

Guardar
(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

El 19 de noviembre, en punto de la medianoche (hora centro de México, se llevará a cabo la pasarela preliminar de trajes nacionales en Miss Universo 2025 y la representante mexicana, Fátima Bosch, lucirá un diseño inspirado en la Diosa Mexica: Xochiquétzal.

Así lo adelantó Fernando Ortiz, diseñador de la majestuosa prenda, en entrevista para Imagen Televisión.

“La inspiración principal es Xochiquétzal, Diosa Mexica de las flores, de los artesanos, diosa de la fertilidad, de la belleza. Y, pues, bueno, es compaginar un poquito esa parte de la espiritualidad, la parte de la cultura mexicana con esta diosa que representa todo lo bello“, contó.

La mexicana lucirá este modelo de su compatriota, Fernando Ortiz, en la pasarela. IG: @fer.nando_ortiz

El proceso de elaboración del traje duró aproximadamente siete meses y está compuesto por un penacho, un top con hombreras, una falda y espinilleras; todo en colores rojo, verse y azul.

Cada una de las piezas tiene detalles de pedrería, así como plumas y figuras de colibrí en movimiento.

“Creo que el trabajo artesanal es lo que cuenta muchísimo, porque sí es detallar cada pieza de este traje. La pedrería, digo, jugar con el efecto también ante el escenario, que la modelo pueda reflejar esta parte de los colores sobre todo", añadió Ortiz.

(IG: @imagentvmex)
(IG: @imagentvmex)

Respecto a los colibrís, el diseñador explicó: “Hablando con Fátima, en la prueba del traje, me decía que el colibrí era su animal espiritual. Entonces, el mensaje que quise dar con los colibrís fue realmente que son mensajeros. Digo, en la historia mexica es como, digamos, los guerreros que perdieron la vida en batalla y regresan a través de estos animales. Entonces, sí, estas aves tienen un simbolismo más allá de todo".

En dicha entrevista, Ortiz explicó que solo mostró el 60 por ciento del traje completo porque quiere conservar el factor sorpresa para la gran final del certamen de belleza.

(IG: @imagentvmex)
(IG: @imagentvmex)

¿Cuánto cuesta el traje nacional que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025?

De acuerdo con la información que compartió el diseñador en entrevista para Imagen Televisión, el vestido completo tiene un valor monetario aproximado a 150 mil pesos mexicanos.

“No solamente es la parte económica, sino también el tiempo que le dedicas, la parte artesanal, el confeccionar todo a mano, porque fue hecho a mano“, dijo.

Cómo votar gratis por Fátima
Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos (Foto: Fatima Bosch)

Miss Universo 2025 | CALENDARIO

Los organizadores del certamen de belleza publicaron, en su página web oficial, el cronograma de actividades que las candidatas realizarán del 5 al 22 de noviembre en Tailandia (sede).

  • 5 de noviembre: Ensayo, conferencia de prensa oficial, ceremonia de imposición de bandas.
  • 6 de noviembre: Recorrido por la ciudad de Bangkok.
  • 7 de noviembre: Salida de los delegados hacia Phuket.
  • 8 de noviembre: Cena de gala en Kora Beach Resort.
  • 9 de noviembre: Evento en Yona Beach Club.
  • 10 de noviembre: Magia del Carnaval y desfile.
  • 11 de noviembre: Actividades culturales en Phuket.
  • 12 de noviembre: Salida hacia la ciudad de Pattaya.
  • 13 de noviembre: Ensayo
  • 14 de noviembre: Desfile de moda de trajes de baño en Columbia Picture Aquaverse Pattaya.
  • 15 de noviembre: Entrevista a puerta cerrada.
  • 16 de noviembre: Regreso de todos los delegados a Bangkok.
  • 17 de noviembre: Ensayo
  • 18 de noviembre: Ensayo
  • 19 de noviembre: Concurso de Trajes Nacionales - Competencia Preliminar.
  • 20 de noviembre: Ensayo
  • 21 de noviembre: Fiesta de Coronación de la Final de Miss Universo 74.
  • 22 de noviembre: Salida de las delegadas

La final del certamen de belleza se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube oficial de Miss Universo y se podrá ver en México.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss UniversoMiss Universo MéxicoFernando OrtizXochiquétzalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Frío CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 19 de noviembre

En algunas zonas de la Ciudad de México se espera ambiente frío para las primeras horas de la fecha mencionada

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Euro: cotización de cierre hoy 18 de noviembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 19 de noviembre

¿Vas a conducir enlaCiudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de

Dólar cae frente al peso al cierre de este martes 18 de noviembre

La moneda nacional mantiene su buena racha frente al billete verde y logra revertir sus pérdidas en las últimas horas antes del cierre de mercados

Dólar cae frente al peso

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Luis Alberto “N” contaba con una orden de aprehensión por venta de armas y droga

Detienen a “El topo” y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El topo” y

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Canadá actualiza alerta de viaje a 14 estados por violencia y crimen en México

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal provoca caos a

Christian Nodal provoca caos a su llegada al Reclusorio Oriente para evitar ser aprehendido

Oscar Maydon enfrenta fuerte reclamo de una señora y responde: “No tengo por qué aguantar comentarios pende...”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

DEPORTES

Sergio Dipp arremete contra Raúl

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway