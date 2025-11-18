Christian Nodal provoca caos a su llegada al Reclusorio Oriente para evitar ser aprehendido

Christian Nodal en problemas legales con Universal Music . REUTERS/Mario Anzuoni

El día de hoy, 18 de noviembre, Christian Nodal asistió a la sala de audiencias número 4, en el Centro de Justicia Penal Federal, que está al costado del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.

En punto de las 2 de la tarde, el cantante llegó al lugar junto a sus abogados, con el fin de abordar la situación legal que enfrenta junto a sus padres: demandas relacionadas una supuesta falsificación de documentos relacionados a su música.

El cantante llegó al lugar a bordo de una camioneta color blanco, rodeado de elementos de seguridad, mismos que trataron de evitar la cercanía de la prensa y los medios de comunicación, quienes ya esperaban a la estrella.

Los medios de comunicación rodearon a Christian Nodal y ocasionaron empujones y gritos

Nodal fue demandado por su antigua disquera. REUTERS/Mario Anzuoni

Pese al intento también de policías, las cámaras y micrófonos lograron acercarse a Christian Nodal, pero él evitó responder los cuestionamientos, provocando caos y descontrol. Su asistencia a la cita evitó que la jueza encargada del caso pudiera girar una orden de aprehensión en su contra.

Al reclusorio también están citados los padres del cantante: ,Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quienes también están involucrados en las acusaciones de Universal, la disquera que está demandado.

¿De qué se le acusa a Christian Nodal?

Christian Nodal y sus padres fueron denunciados por Universal Music, la antigua disquera del cantante, quien ahora está firmado por Sony Music.

El pleito legal comenzó en 2021, tras la decisión del esposo de Ángela Aguilar de no renovar su contrato con Universal. Por aquel entonces, Nodal declaró que la empresa quería “hacer todo a la mala”.

La disquera asegura que Nodal y sus entonces representantes legales (sus papás), habrían falsificado contratos para adquirir los derechos de varios temas musicales del joven. Por su parte, Universal argumentó que el notario que supuestamente realizó el trámite, ha negado haber trabajado con Christian Nodal.

¿Nodal podría ir a la cárcel?

Sí, Christian Nodal podría pasar varios años en prisión. Aquí te contamos. REUTERS/Ronda Churchill

De ser considerado culpable, el intérprete de Botella tras Botella podría pasar varios años en la cárcel, pues falsificar documentos de tal naturaleza no es cualquier cosa; sin embargo, Ulrich Richter, abogado del intérprete, comentó en su momento que no desean ir a los tribunales y que su principal objetivo es llegar a un acuerdo y evitar afectar al artista.

¿Cuáles son las canciones de Nodal que peligran si pierde un juicio y no negocia con la disquera?

Si bien el pelito legal todavía se reserva mucha información, se intuye que los temas musicales de Nodal cuyos derechos están en el limbo son los que pertenecen a los tres discos que el intérprete lanzó con Universal Music, es deci:

Me dejé llevar (2017), Ahora (2019) y Ayayay(2020).

De estos tres álbumes se desprenden estas canciones:

Christian Nodal en la Plaza de Toros. (Instagram)

“Adiós amor”

“Probablemente”

“Te voy a olvidar”

“Eres”

“Me dejé llevar”

“Te fallé”

“Vas a querer regresar”

“Ojalá”

“Ahora”

“Nada nuevo”

“Si usted fuera yo”

“Si te falta alguien”

“Para olvidarme”

“No te contaron mal”

“Ayayay”

“Se me olvidó”

“Amor tóxico”

“Mi chula”

“No es justo x él”

“Ojalá fuera cierto”

“Dime cómo quieres”