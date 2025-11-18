México

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La próxima audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal será crucial para el futuro del artista, quien busca recuperar los derechos de sus canciones en medio de serias acusaciones

Christian Nodal y sus padres
Christian Nodal y sus padres son citados a audiencia federal por presunto uso de documentos falsos en disputa con Universal (REUTERS/Mario Anzuoni)

La disputa judicial entre Christian Nodal y la disquera Universal ha alcanzado un nuevo punto crítico: el cantante y sus padres han sido citados a comparecer ante una jueza federal el próximo 18 de noviembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La audiencia, que se celebrará a las 14:35 horas en la Sala de Audiencias Cuatro, tiene como objetivo imputar a Nodal por el presunto delito de uso de copia de documento público falso.

El origen de este proceso se remonta a la presentación de 32 contratos con certificaciones consideradas apócrifas, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación y la solicitud formal de audiencia ante un juez federal. Según los dictámenes periciales, los documentos presentados por el cantante serían falsos, lo que llevó a la contraparte a solicitar la imputación correspondiente.

La acusación contra Nodal se
La acusación contra Nodal se basa en la presentación de 32 contratos con certificaciones consideradas apócrifas por peritos

En el momento en que se iniciaron las acciones legales, Nodal era menor de edad, circunstancia que ha implicado también a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quienes deberán comparecer junto a él.

El conflicto surgió porque el artista reclamaba los derechos de sus canciones para sí mismo, a pesar de mantener un contrato vigente con Universal.

La jueza Diana Selene Medina
La jueza Diana Selene Medina Hernández presidirá la audiencia clave entre Nodal y Universal el 18 de noviembre de 2025 (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La audiencia será presidida por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en su función de Juez de Control, Diana Selene Medina Hernández. En caso de que Nodal o sus padres no se presenten en la fecha y hora señaladas, la jueza podrá ordenar su comparecencia forzosa o incluso girar una orden de aprehensión para asegurar su presencia ante la autoridad judicial.

La acusación formal por el uso de documentos presuntamente falsificados marca un episodio determinante en la prolongada disputa entre el intérprete y la disquera, y la resolución de la audiencia podría tener consecuencias legales directas para Christian Nodal y su familia.

