Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Nueve empleados más fueron rescatados y trasladados a hospitales para una valoración más amplia

Un carro estacionado afuera del bar también fue incendiado. (FOTO: X: @elvallemexico)

Cinco trabajadores (tres bailarinas y dos meseros) murieron intoxicados por monóxido de carbono tras el ataque e incendio registrado la madrugada de este 18 de noviembre en el bar Lacoss, ubicado en la colonia La Popular, al sur de la ciudad de Puebla. Las autoridades confirmaron que nueve empleados más fueron rescatados y permanecen bajo observación médica.

Tras los hechos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González, informó que las principales líneas de investigación apuntan a narcomenudeo y cobro de piso, además de señalar que entre las víctimas hay una persona de nacionalidad extranjera, cuyo origen aún está por confirmarse.

“Recibimos un reporte hoy alrededor de las 04:00 de la mañana, que había un incendio en el bar Lacoss. Ya tenemos una información preliminar que le acabamos de enviar a la fiscal.

“Tenemos videos, desafortunadamente, hay 5 personas fallecidas, una de nacionalidad extranjera, está por confirmarse su nacionalidad”, detalló el Vicealmirante en conferencia de prensa.

Paso a paso del ataque contra el bar de Puebla

De acuerdo con los reportes, seis hombres armados que viajaban en tres motocicletas arribaron al bar, ubicado en la avenida 11 Sur y 105 Poniente. Posteriormente, algunos testigos señalaron que los atacantes portaban garrafas de gasolina y comenzaron su agresión incendiando un vehículo con placas de la Ciudad de México estacionado afuera del establecimiento.

5 personas fallecieron y 9 más resultaron heridas. (FOTO: X: @elvallemexico)

Los individuos entraron al centro nocturno, realizaron detonaciones de arma de fuego para amedrentar al personal y luego vertieron combustible en el interior provocando un incendio que obligó a los trabajadores a refugiarse dentro del propio bar donde muchos de ellos ya no lograron salir.

“Hasta el momento tenemos dos líneas de investigación, uno es el narcomenudeo y otro probable es el cobro de piso, pero estamos ajustando la investigación y próximamente se dará más información, pero tenemos bastante información del caso.

“La mecánica fue que llegaron 3 motocicletas, al rededor de 6 individuos se introdujeron al lugar, hicieron detonaciones en el interior y posteriormente empezaron a verter combustible en el interior y prendieron fuego, esa es la línea”, expresó el funcionario de seguridad.

Tras el ataque, vecinos alertaron al 911 y en minutos arribaron policías municipales y estatales, bomberos y paramédicos del SUMA. Posteriormente las llamas fueron controladas tanto en el vehículo como en el inmueble. Uno de los meseros alcanzó a recibir atención en una ambulancia, pero falleció por la gravedad de la intoxicación.

“Toda la información que se recabó, así como los testimonios de algunas personas, ya fueron canalizados a la señora fiscal para que ella integre la carpeta y nosotros vamos a coadyuvar con lo que nos corresponde. Tenemos ya un móvil y tenemos a algunas personas relacionadas con este hecho.

La información fue revelada en conferencia de prensa del Estado de Puebla. (FOTO: Gobierno de Puebla)

“Todo ya fue canalizado a al fiscal para que se lleve a cabo la investigación y posteriormente la detención de los que consideramos nosotros como los presuntos responsables”, añadió el secretario de Seguridad Pública.

Cinco víctimas y nueve sobrevivientes

Las autoridades confirmaron que las personas fallecidas son:

  • Tres mujeres, identificadas como bailarinas del establecimiento.
  • Dos hombres, quienes se desempeñaban como meseros.

Nueve empleados más fueron rescatados y trasladados a hospitales para una valoración más amplia.

Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios en la zona. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

Cabe mencionar que el área permanece resguardada por corporaciones municipales, estatales, así como por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

