Mariana Treviño reacciona a demanda de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital

Treviño respaldó las acciones de Belinda para proteger su privacidad. (@belindapop, @soymtreviño, lupilloriveraofficial, Instagrtam)

La denuncia que Belinda interpuso contra Lupillo Rivera por violencia digital continúa generando reacciones en el medio artístico. La actriz Mariana Treviño —su compañera en Mentiras, la Serie— expresó su respaldo total a la intérprete de "Luz sin gravedad", quien acudió a la vía legal luego de acusar al cantante de revelar información privada y utilizar su imagen sin permiso en redes sociales y en su libro Tragos Amargos.

Treviño, reconocida por producciones como Club de Cuervos y La casa de las flores, afirmó que cualquier persona tiene el derecho de proteger su vida privada ante actos que vulneren su integridad.

Al referirse al caso, declaró: “No estoy muy enterada del tema, pero siempre se apoyará las acciones para defender la vida privada. Uno tiene que defender su espacio y se apoya absolutamente. Y a Belinda, quien queremos mucho, le mandamos todo nuestro apoyo y nuestro cariño”.

Las declaraciones de la actriz se suman al debate público en torno a la violencia digital, concepto que engloba prácticas como la difusión de datos íntimos sin consentimiento, la exposición mediática no autorizada y el uso indebido de la imagen personal.

Treviño y Belinda coincidieron en Mentiras, la serie, proyecto para Amazon Prime. (IG: @oficial_mentiras)

Acusaciones de Belinda contra Lupillo

En este caso, Belinda argumentó que Lupillo Rivera utilizó episodios de su vida privada y referencias a un supuesto romance nunca confirmado por ella, acciones que la llevaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Como parte del proceso legal, la institución otorgó medidas de protección a la cantante. Estas incluyen la prohibición de acercamiento, el impedimento de cualquier tipo de contacto y la orden de retirar contenido considerado ofensivo. La decisión reforzó el mensaje de que la privacidad y la integridad deben prevalecer frente a estrategias promocionales o narrativas que afecten a terceros.

El apoyo de Mariana Treviño no fue el único. Regina Blandón también celebró la decisión de la artista pop. Con honestidad y firmeza, declaró que respaldaba completamente la postura de Belinda: “100% no, claro, y defenderse, y está todo bien, y defender tu integridad, y tu dignidad, y lo que tú piensas, y en lo que tú crees, y etcétera, siempre he sido partidaria de no filtren cosas de las personas amadas”, afirmó al abordar la importancia del respeto en las relaciones interpersonales.

La cantante acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática. | Jesús Áviles

Blandón, quien vivió una vulneración grave de su privacidad durante la infancia, recordó en entrevistas anteriores que “ha sido un proceso fuerte” enfrentar las secuelas del abuso que sufrió a los seis años. Por ello, su respaldo a Belinda también tuvo un componente personal.

Ambas compartieron créditos en Mentiras, la serie, y la actriz reiteró su admiración por la cantante: “Más feliz del mundo porque aparte la quiero, la admiro, canta cabr*n, que le pasen puras cosas chidas”.

El caso continúa avanzando en instancias legales, mientras figuras del entretenimiento subrayan la importancia de defender la privacidad como un derecho que no debe negociarse en ningún ámbito.

Regina Blandón también celebró la decisión de la artista pop. Foto: Cuartoscuro