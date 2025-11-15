Lucerito Mijares: la verdad detrás de las FOTOS donde muestra un radical cambio de look

Lucero Mijares: la verdad detrás de las virales fotografías. (Infobae México)

La conversación digital en torno a Lucerito Mijares dio un giro inesperado esta semana tras la viralización de una serie de fotografías en las que la cantante y actriz juvenil aparece con una imagen drásticamente distinta: cabello igual de rizado, facciones reconocibles, pero notablemente más delgada y con un estilo de ropa diferente al habitual.

Las especulaciones sobre un supuesto cambio de look comenzaron a multiplicarse antes de que surgiera la verdad detrás de las imágenes.

En pleno auge de la tendencia, el programa de Maxine Woodside y sus colaboradores aprovechó para presentar estas fotografías, sin reparar en que en realidad tenían un origen totalmente ajeno a la realidad: las imágenes fueron generadas por inteligencia artificial, y en al menos dos se podía distinguir la marca de agua de la aplicación Gemini.

(X)

Los comentarios en el programa desataron el escándalo. Maxine no dudó en señalar: “Ahora sí tiene el cuerpo para lucir ese tipo de prendas, antes no. Es como con Angélica Vale, acuérdense cómo se vestía Angélica Vale, adelgazó y ahora vela, ya está con un cuerpazo igual que Lucerito”.

Los panelistas siguieron con juicios y suposiciones, incluso sugiriendo que Lucerito había seguido el mismo régimen que su padre y atribuyendo su nueva apariencia al apoyo de supuestos especialistas.

“En éstas fotografías se le ve con varios kilos de menos y una cintura, pero además con una ropa que creo va mucho más de acuerdo a su edad, porque la vestían medio aseñorada”, señaló una de las compañeras, argumentando el uso de ropa “aseñorada” por su “peso”.

Entre las frases más desafortunadas, también se llegó a bromear diciendo: “Ahora sí le hará caso Eduardo Capetillo Gaytán, acuérdate que ella estaba perdidamente enamorada; yo creo que ella le echaba ojitos”.

Lucerito Mijares. (Televisa)

Las reacciones del público fueron inmediatas; usuarios en redes sociales tacharon los comentarios de lamentables y ofensivos, recordando que no es la primera vez que la joven artista es blanco de juicios sobre su apariencia.

“Dejen de opinar de cuerpos ajenos, arpías”; “Cómo pueden expresarse así de una chica”, o “que vergüenza que no confirmen la fuente de información, más seriedad”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Tras la tempestad mediática, la verdad se impone: las imágenes que circularon de Lucerito Mijares corresponden a creaciones de inteligencia artificial y no reflejan ningún cambio físico real de la intérprete.

No obstante, su autenticidad y carisma siguen siendo los verdaderos motivos por los que cuenta con el apoyo de miles de fans, hartos del escrutinio y los ataques a su físico.