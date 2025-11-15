“Las locuras” llega a Netflix: conoce los estrenos de streaming del 17 al 23 de noviembre

La tercera semana de noviembre continúa con una sólida oferta de contenidos disponibles en las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max mantienen el mes activo con propuestas en comedias, romances, thrillers, terror, documentales y animación.
Los espectadores podrán disfrutar de dramas juveniles, historias de fantasía, comedias románticas y relatos dramáticos. Entre los lanzamientos más esperados de la semana destacan “Las locuras”, una película donde la realidad y las decisiones cambian la vida y “Sin cortes con Ed Sheeran”, un especial musical del reconocido cantante británico.
A continuación te compartimos el catálogo de estrenos programados en México para la semana del 17 al 23 de noviembre, para que puedas organizar tu agenda y no te pierdas ningún contenido próximo.
Qué se estrena en Netflix
Lunes 17 de noviembre
- Selena y los Dinos
El homenaje a la vida y legado de la reina del tex-mex Selena Quintanilla. Todo a través de imágenes inéditas obtenidas de los archivos personales de la familia.
Miércoles 19 de noviembre
- El misterio de la familia Carman
El documental habla sobre la historia de un joven que fue acusado de asesinar a toda su familia millonaria en Nueva Inglaterra.
- El encanto del champán
Una ejecutiva en ascenso viaja a Francia para cerrar la compra de una famosa marca de champán antes de Navidad, pero todo cambia cuando se enamora de un encantador parisino.
- Envidiosa (Temporada 3)
Vicky atraviesa una etapa de cambios y nuevos retos que le abren un mundo de posibilidades. Lo que parecía un periodo de gran estabilidad se torna en un viaje de emociones y contradicciones en el que Vicky deberá reconocer el verdadero peso de sus deseos.
Jueves 20 de noviembre
- Las locuras
Una historia que aborda la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas llevadas al límite. Cuenta con las actuaciones de Ilse Salas y Fernanda Castillo.
- Un hombre infiltrado (Temporada 2)
Con ganas de volver a infiltrarse en un gran caso, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) recibe la oportunidad cuando un misterioso chantajista amenaza al rector del Wheeler College. Charles se hace pasar por profesor.
Viernes 21 de noviembre
- Sin cortes con Ed Sheeran
Ed Sheeran se sumerge en un viaje por Nueva York en donde hace actuaciones improvisadas en la calle e interacciones con fans. Un viaje con momentos inolvidables con el artista.
- Sueños de trenes
La historia narra la conmovedora historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador del ferrocarril en el cambiante paisaje de los Estados Unidos de principios del siglo XX, cuya vida encierra una profundidad y belleza inesperadas.
Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video
Miércoles 19 de noviembre
- The Mighty Nein
Un grupo de criminales e inadaptados son los únicos que pueden evitar que el reino se sumerja en el caos cuando un artefacto arcano capaz de remodelar la realidad cae en las manos equivocadas.
Viernes 21 de noviembre
- 31 minutos: Calurosa Navidad
El periodista estrella de 31 Minutos, Juan Carlos Bodoque, recibe el encargo de ir al Polo Norte a recoger los regalos de Navidad de todo el pueblo de Titirilquén, sin embargo, su tentación por el juego se interpondrá en su misión.
Próximos estrenos de Disney+
Miércoles 10 de noviembre
- La mano que mece la cuna
El remake de “La mano que mece la cuna” de 1992. Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser.
- Hija del fuego: la venganza de la bastarda
Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia, una mujer extranjera que llega para casarse con un poderoso empresario. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza.
- El profesor
Evan Marquez es un profesor de Austin, en Texas, que suele acabar inmerso en la maraña que son los aspectos personales, profesionales y políticos de trabajar en un instituto.
Domingo 23 de noviembre
- Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember
Chris Hemsworth ayuda a su padre Craig, diagnosticado con Alzheimer, llevándolo en un viaje por carretera lleno de recuerdos a través de Australia.