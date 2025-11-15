“Las locuras” llega a Netflix: conoce los estrenos de streaming del 17 al 23 de noviembre

Las locuras, bajo la dirección de Rodrigo García, abraza la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite (Netflix)

La tercera semana de noviembre continúa con una sólida oferta de contenidos disponibles en las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max mantienen el mes activo con propuestas en comedias, romances, thrillers, terror, documentales y animación.

Los espectadores podrán disfrutar de dramas juveniles, historias de fantasía, comedias románticas y relatos dramáticos. Entre los lanzamientos más esperados de la semana destacan “Las locuras”, una película donde la realidad y las decisiones cambian la vida y “Sin cortes con Ed Sheeran”, un especial musical del reconocido cantante británico.

A continuación te compartimos el catálogo de estrenos programados en México para la semana del 17 al 23 de noviembre, para que puedas organizar tu agenda y no te pierdas ningún contenido próximo.

Qué se estrena en Netflix

Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar. (Netflix)

Lunes 17 de noviembre

Selena y los Dinos

El homenaje a la vida y legado de la reina del tex-mex Selena Quintanilla. Todo a través de imágenes inéditas obtenidas de los archivos personales de la familia.

Miércoles 19 de noviembre

El misterio de la familia Carman

En esta serie documental sobre crímenes reales, un joven rescatado en el mar enfrenta duras acusaciones: haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra. (Netflix)

El documental habla sobre la historia de un joven que fue acusado de asesinar a toda su familia millonaria en Nueva Inglaterra.

El encanto del champán

Sydney es una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia para adquirir una marca de champán de renombre internacional antes de Navidad. Lo que no tenía planeado era tener un romance apasionado con un parisino encantador… que resulta ser el hijo del fundador de la empresa. Crédito: Netflix

Una ejecutiva en ascenso viaja a Francia para cerrar la compra de una famosa marca de champán antes de Navidad, pero todo cambia cuando se enamora de un encantador parisino.

Envidiosa (Temporada 3)

Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora Vicky teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad. Crédito: (Netflix)

Vicky atraviesa una etapa de cambios y nuevos retos que le abren un mundo de posibilidades. Lo que parecía un periodo de gran estabilidad se torna en un viaje de emociones y contradicciones en el que Vicky deberá reconocer el verdadero peso de sus deseos.

Jueves 20 de noviembre

Las locuras

Seis mujeres, unidas por «una amiga» en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura. Crédito: (Netflix)

Una historia que aborda la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas llevadas al límite. Cuenta con las actuaciones de Ilse Salas y Fernanda Castillo.

Un hombre infiltrado (Temporada 2)

Un profesor jubilado bastante fisgón recupera la emoción en su vida cuando una investigadora privada lo recluta para actuar encubierto y resolver un caso. Crédito: (Netflix)

Con ganas de volver a infiltrarse en un gran caso, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) recibe la oportunidad cuando un misterioso chantajista amenaza al rector del Wheeler College. Charles se hace pasar por profesor.

Viernes 21 de noviembre

Sin cortes con Ed Sheeran

Nueva York como escenario, en una toma única sin interrupciones ni repeticiones. Ed Sheeran, la superestrella global ganadora de numerosos Grammy, nos invita a un tour de una hora por toda la ciudad en el que nos deleitará con sus grandes éxitos. Crédito: (Netflix)

Ed Sheeran se sumerge en un viaje por Nueva York en donde hace actuaciones improvisadas en la calle e interacciones con fans. Un viaje con momentos inolvidables con el artista.

Sueños de trenes

Sueños de trenes», basada en la novela homónima, narra la historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador ferroviario con una vida llena de reflexión y belleza que se desarrolla en los cambiantes Estados Unidos de principios del siglo XX. Crédito: (Netflix)

La historia narra la conmovedora historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador del ferrocarril en el cambiante paisaje de los Estados Unidos de principios del siglo XX, cuya vida encierra una profundidad y belleza inesperadas.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Miércoles 19 de noviembre

The Mighty Nein

The Mighty Nein sigue a un grupo de fugitivos y marginados, unidos por sus secretos y cicatrices. Pero cuando una poderosa reliquia arcana conocida como “El Faro” cae en manos peligrosas, deberán aprender a trabajar juntos para salvar el reino y evitar que la propia realidad se desmorone. Crédito: (Prime Video)

Un grupo de criminales e inadaptados son los únicos que pueden evitar que el reino se sumerja en el caos cuando un artefacto arcano capaz de remodelar la realidad cae en las manos equivocadas.

Viernes 21 de noviembre

31 minutos: Calurosa Navidad

Se estrena el próximo viernes 31 de noviembre. (Prime Video)

El periodista estrella de 31 Minutos, Juan Carlos Bodoque, recibe el encargo de ir al Polo Norte a recoger los regalos de Navidad de todo el pueblo de Titirilquén, sin embargo, su tentación por el juego se interpondrá en su misión.

Próximos estrenos de Disney+

Miércoles 10 de noviembre

La mano que mece la cuna

Se estrena el próximo 19 de noviembre Crédito: (Hulu Latinoamérica)

El remake de “La mano que mece la cuna” de 1992. Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Los habitantes de Villa Los Cóndores no tienen ni idea de lo que les espera. Crédito: (Hulu Latinoamérica)

Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia, una mujer extranjera que llega para casarse con un poderoso empresario. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza.

El profesor

Evan Marquez es un profesor de Austin, en Texas, que suele acabar inmerso en la maraña que son los aspectos personales, profesionales y políticos de trabajar en un instituto.

Domingo 23 de noviembre

Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember

Mi padre y yo siempre hablamos de hacer un viaje al territorio Norte, donde nuestra familia vivió años atrás, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacernos el tiempo. Recientemente, la idea de hacer este viaje resurgió con una importancia urgente. El resultado fue un viaje más profundo, intenso, y sorpresivo de lo que creí que sería. Crédito: (National Geographic Latinoamérica)

Chris Hemsworth ayuda a su padre Craig, diagnosticado con Alzheimer, llevándolo en un viaje por carretera lleno de recuerdos a través de Australia.