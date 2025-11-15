Interestellar sinfónico llega a CDMX: precios, sede, fecha y todo lo que debes saber

Luego de su reestreno en cines, la película de Christopher Nolan reaparece en el top 10 de lo más visto. Crédito: (Paramount Pictures vía AP)

Si Interestellar te marcó, si aún recuerdas la primera vez que escuchaste los acordes de Hans Zimmer vibrar como un latido del universo, y si cada cierto tiempo te sorprendes pensando en agujeros de gusano, relat­ividad y en ese “nos vemos al otro lado”… entonces este evento es para ti.

La Ciudad de México se prepara para un movie concert que celebrará el 11.º aniversario de la película, una experiencia diseñada para que los fans vivan la historia de Cooper y Murph a través de una orquesta en vivo que hará retumbar cada segundo de la cinta.

Este espectáculo promete ser uno de los encuentros más emotivos para quienes aman la ciencia ficción y la música cinematográfica.

Aquí te dejamos lo esencial para que vayas preparándote para despegar y asegurar tu lugar antes de que la demanda haga de las suyas.

(Interestelar/IMDb)

¿Cuándo y dónde será el evento?

El movie concert de Interestellar tendrá lugar el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 8:30 PM, en el Teatro Xola Julio Prieto, ubicado en la Ciudad de México.

Este recinto será el punto de encuentro para que los seguidores experimenten la película de Christopher Nolan con una dimensión completamente nueva: música en vivo, emoción amplificada y una atmósfera que promete sumergirte en la historia desde el primer compás.

Precios disponibles

Al día de hoy, 15 de noviembre, aún hay boletos disponibles en las siguientes zonas y precios:

Preferente 3: $682

Preferente 2: $682

Preferente 1: $572

Estas opciones permiten que los fans tengan distintas alternativas para formar parte de esta experiencia única.

Si conoces el impacto emocional de la banda sonora, sabrás que escucharla en vivo es algo que no se compara con nada. Los tickets pueden agotarse rápidamente, así que conviene comprar antes de que la gravedad los arrastre fuera de tu alcance.

¿Por qué este concierto es tan especial para los fans?

Interestellar no solo se convirtió en una de las películas más queridas del cine moderno: para muchos es un punto emocional de referencia.

La música de Zimmer es, prácticamente, un personaje más. Sus acordes logran transmitir urgencia, pérdida, esperanza y esa sensación de que el tiempo es a la vez frágil y gigantesco.

Vivirlo en un movie concert es una forma de rendir homenaje a esos momentos que se quedaron contigo: la despedida de Murph, la llegada a Miller, el reloj, la biblioteca, la quinta dimensión.

Para los fans, esta es una oportunidad de reconectar con todo aquello… pero amplificado, vibrando en cada butaca.

Prepárate para un viaje emocional impulsado por una orquesta en vivo. Si Interestellar ya era grande en pantalla, ahora será una experiencia que—como la película—te hará pensar en el tiempo de una forma totalmente distinta.