Peso arranca con pérdidas frente al dólar hoy 14 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Estos son los factores que influyen en el precio del dólar en el mercado cambiario de México (Infobae)

El peso mexicano mostrando solidez pese a la caída reciente de Wall Street y el alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses. El respaldo proviene de posiciones especulativas largas, con 83 mil contratos en la última medición de la CFTC, que evidencian confianza estructural en la moneda.

Sin embargo, la decisión de Moody’s de revisar la perspectiva crediticia de México a negativa y la polémica política interna generan cautela entre inversionistas. A esto se sumó la desmentida de Nvidia sobre una inversión industrial, limitando mayor apreciación del peso.

El dólar estadounidense se paga al inicio a 18,37 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,31% si se compara con la cotización de la sesión previa de 18,31 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,48%, por ello desde hace un año todavía mantiene una bajada del 8,94%.

Comparando este dato con el de días previos, suma dos jornadas seguidas de subida. La volatilidad de esta semana es de 5,19%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (9,89%), de manera que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

