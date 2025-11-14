México

Influencer denuncia infracciones ilegales en Naucalpan y termina detenido l Video

En el municipio están suspendidas las multas de tránsito

Guardar
Influencer es detenido en
Influencer es detenido en Naucalpan por denunciar infracciones ilegales, ya que siguen suspendidas (especial)

La detención del influencer conocido como “Ru Abogado” por parte de elementos de la policía municipal de Naucalpan ha generado una nueva ola de críticas hacia la administración local que preside Isaac Montoya, luego de que el creador de contenido fuera asegurado mientras documentaba presuntas irregularidades cometidas por un oficial sobre periférico norte, ya que están suspendidas las infracciones en el municipio por las denuncias ciudadanas por las constantes extorsiones que se cometían.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el influencer grababa el momento en que un elemento municipal detuvo a un vehículo y buscaba levantar supuestas infracciones, pese a que, según lo establecido por el propio Cabildo de Naucalpan, las infracciones municipales se encuentran suspendidas desde que empezó la administración del morenista.

Esta medida, anunciada como parte de un esfuerzo por combatir actos de corrupción, prohíbe expresamente que policías locales apliquen infracciones o detengan vehículos para tal fin.

Detenido por alteración al orden

Influencer termina detenido al confrontar a policía municipal de Naucalpan que intentó infraccionar a automovilista cuando están suspendidas en el municipio Crédito: (esusdj1_carpio//TikTok)

Sin embargo, en lugar de atender la denuncia ciudadana o transparentar el actuar del elemento involucrado, el policía, que arribó y después de una discusión verbal de más de 30 minutos, optó por pedir ayuda para detener al influencer, argumentando que sería por la alteración al orden.

De hecho, el influencer logra captar como la moto del oficial circula sin placas, lo cual evidencia la falta de orden que debería tener las unidades y los carros utilitarios y más las patrullas de seguridad.

En los videos se observa cómo “Ru Abogado” es rodeado por varios oficiales, pese a que él insiste en que solo está documentando un hecho presuntamente irregular y que debe ir como víctima.

La acción fue interpretada por internautas, activistas y especialistas como un intento de censura y una posible represalia contra quien expone malas prácticas dentro del cuerpo policiaco municipal.

Este incidente vuelve a colocar bajo escrutinio a la administración que encabeza el alcalde Isaac Montoya, quien ha sostenido públicamente un discurso de combate a la corrupción y profesionalización de la seguridad pública.

No obstante, casos como este han alimentado críticas sobre una aparente doble narrativa, donde las promesas de renovación institucional no corresponden con la actuación de los elementos que siguen violando la ley.

Cabe recordar que los índices delictivos en Naucalpan, a pesar de que han bajado, se mantienen alto, ya que 8 de cada 10 habitantes, perciben la inseguridad, según datos de la encuesta ENSU del Inegi del mes de octubre del 2025, motivo por lo cual, “se debería estar los elementos enfocados en cuidar las calles y a los ciudadanos”, destacaron en redes.

Temas Relacionados

DetenciónInfraccionesRuabogadoInfluencerNaucalpanEdomexmexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

Los lusitanos son el segundo equipo con más goles en lo que va del torneo con 13 tantos en la fase de grupos y dos más en dieciseisavos de final ante Bélgica

México se enfrentará a Portugal

Juez ordena audiencia de imputación contra Christian Nodal y sus padres por conflicto con Universal Music

Se solicitó que los Nodal se presenten el próximo martes 18 de noviembre en la Ciudad de México

Juez ordena audiencia de imputación

Horacio Beamonte, actor de Televisa, abandona tratamiento contra la leucemia a meses de un episodio crítico

El histrión explicó que optó por continuar con una vida saludable dentro de lo posible y mantener sus actividades cotidianas

Horacio Beamonte, actor de Televisa,

¿Indirecta para Nodal? Declaración del productor de Cazzu en los Latin Grammy desató controversia en redes

Nico Cotton recibió un galardón y agradeció a su compatriota argentina, con quien colaboró en la producción de ‘Latinaje’

¿Indirecta para Nodal? Declaración del

Revelan que CJNG tiene nuevos objetivos en Michoacán: extorsiones a ambientalistas y sector aguacatero

Una nueva investigación de Proceso dio a conocer que las nuevas tareas de este grupo criminal se enfocan en amedrentar fuertemente a estos productores al suroeste del estado

Revelan que CJNG tiene nuevos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que CJNG tiene nuevos

Revelan que CJNG tiene nuevos objetivos en Michoacán: extorsiones a ambientalistas y sector aguacatero

Sheinbaum responde a alcaldesa Grecia Quiroz tras reunión con Harfuch en Michoacán: “Tiene todo el apoyo”

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Grecia Quiroz exige investigar a Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos tras asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Horacio Beamonte, actor de Televisa,

Horacio Beamonte, actor de Televisa, abandona tratamiento contra la leucemia a meses de un episodio crítico

¿Indirecta para Nodal? Declaración del productor de Cazzu en los Latin Grammy desató controversia en redes

Tráfico de menores: la investigación que podría agilizar la extradición de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

Angélica Vale desmiente mensaje viral para Cazzu: “No pasa nada si te dejó por otra”

Polémica por radical cambio de imagen de Lucero Mijares salpica a Sofía Rivera Torres: “Karma”

DEPORTES

México vs Portugal: cuándo, a

México vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial Sub-17

Así fue la dramática tanda de penales en la que México venció a Argentina en el Mundial Sub-17

Quién es Santiago López, el portero que clasificó a México a los octavos de final del Mundial Sub-17

Penta Zero Miedo arrasa en ventas y se mete al Top 10 de WWE en 2025

México elimina a Argentina del Mundial Sub-17 y aficionados celebran con graciosos memes