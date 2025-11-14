Angélica Vale desmiente mensaje viral para Cazzu: “No pasa nada si te dejó por otra”

(Foto: Cuartoscuro // IG: @nodal)

Las redes sociales de Angélica Vale se inundaron con comentarios sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu después de que ella confirmó su separación de Otto Padrón.

Varios internautas aseguraron que le había llegado el karma por unas declaraciones que hizo sobre la intérprete de regional mexicano, así como un consejo que le habría mandado Cazzu tras su truene con Nodal.

“Fuerza, hay vida después de un divorcio, no pasa nada, si te dejó por otra es porque algo tenías que aprender, algo tenía que suceder en tu vida para ser esa persona que eres tú el día de hoy. Quiérete, valórate, ámate y sal a buscar a tus amigas”, dijo en su programa La Vale Show.

(RS // IG: @angelicavaleoriginal)

Aunado a ello, los internautas hicieron énfasis en una coincidencia. Y es que tanto Cazzu como Angélica Vale se enteraron de temas relacionados sobre su separación a través de redes sociales.

La rapera se enteró de que Christian Nodal había comenzado un romance con Ángela Aguilar días después de su rompimiento, mientras que Angélica Vale supo que su ex esposo interpuso una demanda de divorcio en su contra.

Angélica Vale desmiente mensaje viral para Cazzu

Tras el escándalo que se desató en redes y los ataques que recibió, la conductora abordó la polémica en su programa de radio.

(YT/IG)

No solo negó que su mensaje fuera para Cazzu, también reveló que el fragmento viral provenía de una entrevista relacionada con su película ‘Diario, mujer y café’.

“(Estaba hablando) De mi personaje. Es más, siento que es un mensaje para cualquier mujer divorciada. Si esto te está pasando, no que te hayan dejado por otra. Dije que te dejen por otra porque es lo que le pasa a mi personaje en la película, pero yo dije eso hablando del personaje”, dijo.

Con estas declaraciones, la actriz buscó aclarar el origen y el sentido de sus palabras, desligando cualquier relación con las figuras del reciente escándalo mediático.

(Hoy Día, YouTUbe // IG: @angelicavaleoriginal)

Por último, reiteró que las declaraciones que hizo sobre el talento de Ángela Aguilar fue hace muchos años y aseguró que no tiene ningún problema con Cazzu.

“Llevo ya muchas veces que he dicho Cazzu cada vez me cae mejor y cada vez me da más gusto que le esté yendo mejor. Lo he dicho abiertamente, pero evidentemente no les gusta agarrar esos pedacitos de este show. Les gusta agarrar los pedacitos de hace seis años y no lo actual, ¿no? Y entonces ahora resulta que el karma me pegó porque como ella se enteró por redes sociales que Nodal había terminado con ella y yo me enteré por redes sociales que, ya se había empezado el divorcio, entonces el karma me agarró. ¿Saben? Qué flojera", dijo.