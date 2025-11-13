México

Reubican terminal Mixcoac de Línea 13 del Trolebús CDMX: dónde realizará el ascenso y descenso de usuarios

El STE explicó cómo estará operando la ruta del Trolebús durante las obras que se realizarán

Reubican terminal Mixcoac de Línea
Reubican terminal Mixcoac de Línea 13 del Trolebús CDMX: dónde realizará el ascenso y descenso de usuarios ( Cuartoscuro)

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) informó que la operación de la Línea 13 del Trolebús, que va de Constitución de 1917 a Mixcoac, así como la Línea 3 del Trolebús, tendrá afectaciones en su servicio debido a los trabajos que se realizarán en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM)

De acuerdo con el STC anunció que a partir del miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo la reubicación de la terminal Mixcoac de las Líneas 3 y 13 de la red de Trolebús. Según la dependencia, esta medida responde a los trabajos de adecuación que se realizarán en el CETRAM.

En el CETRAM Mixcoac se estará realizando adecuaciones para la operación de las unidades que circulan en la zona, así como la ampliación que tendrá la red del Trolebús.

“El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informa que, a partir del miércoles 12 de noviembre se reubicará la terminal Mixcoac de las Líneas 3 y 13 de la red de Trolebús, debido a los trabajos de adecuación que habrá de realizarse en el CETRAM”, se lee en el comunicado.

(X/ @STECDMX)
(X/ @STECDMX)

¿Dónde se ubicará la terminal Mixcoac del Trolebús CDMX?

Según con lo que compartió el STE, las unidades harán el ascenso y descenso de pasajeros sobre Av. Extremadura casi esquina con Av. Revolución, la parada se ubicará muy cerca de los accesos a la Línea 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

“La ubicación en la que las personas usuarias realizarán el descenso y ascenso a las unidades es en Av. Extremadura, entre Av. Revolución y Av. Patriotismo, frente al acceso a la estación Mixcoac de las Líneas 7 y 12 del STC Metro, manteniendo la conexión con otros sistemas de transporte”, se lee en el comunicado.

En cuanto al horario de servicio, se mantendrá el horario de operación de lunes a sábado de 05:00 a 00:00 y domingos de 06:00 a 23:30 horas.

Esta es la nueva ubicación
Esta es la nueva ubicación del Trolebús Línea 13 y 3 (X/ @STECDMX)

Desde junio, los usuarios cuentan con una nueva alternativa de transporte que enlaza Constitución de 1917 con Mixcoac, facilitando el acceso a diversas zonas y servicios de movilidad.El Servicio de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México (STE) informó, mediante un comunicado oficial, que la Línea 13 abarca un trayecto de 29.9 kilómetros y está compuesta por 41 paradas y dos terminales.

El recorrido atraviesa las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán, y se realiza con una flota de cuarenta y seis trolebuses, de los cuales veintiocho son articulados y dieciocho sencillos. Esta infraestructura permite atender una demanda considerable de pasajeros y optimizar los tiempos de traslado en una de las zonas más transitadas de la ciudad.Uno de los aspectos más destacados de esta nueva línea es su integración con otros sistemas de transporte público.

Según el comunicado del STE, la Línea 13 ofrece conexiones directas con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el Metrobús y el Cablebús CDMX. Los usuarios pueden realizar transbordos con las Líneas 2, 7, 8 y 12 del Metro, la Línea 2 del Cablebús, las Líneas 3 y 10 de la red de Trolebuses, así como con las Líneas 1 y 5 del Metrobús y rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Además, los Centros de Transferencia Modal ubicados en Constitución de 1917 y Mixcoac amplían las opciones de movilidad, permitiendo viajes intermodales de manera eficiente.

