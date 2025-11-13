Nietos de Lola Cortés no estuvieron en su salida de La Granja VIP por decisión de su hija: “Los mandé lejos”

Lola Cortés decidió salir del reality show después de un mes de convivencia. (La Granja VIP, X)

Lola Cortes acaparó las cámaras y los reflectores la noche del 9 de noviembre, cuando en plena ‘gala de eliminación’ pidió su salida de La Granja VIP, reality en el que había permanecido por cuatro semanas.

Desde días antes, la ex crítica de La Academia se acercó a las cámaras para pedir al público que dejara de votar por ella, pero diversas situaciones la llevaron a pedir de manera voluntaria su salida.

Ahora, que poco a poco se ha ido reintegrando a la vida cotidiana, a casi tres días de abandonar el reality, la ‘juez de hierro’ se ha sincerado en algunas entrevistas, principalmente durante su visita a Venga la Alegría.

Lolita Cortés pidió su salida del reality entre lágrimas. (Captura de pantalla YouTube)

Lo primero que hizo Cortés durante su visita al matutino fue aclarar que su decisión de aceptar entrar al reality estuvo motivada por la convivencia con animales, pero al tener que estar encerrada por horas mientras la producción trabaja, se dio cuenta de que su trastorno de ansiedad la lleva a la claustrofobia.

Nietos de Lola Cortés no estuvieron presentes en su salida de La Granja VIP

Pese a que la salida de la excrítica de La Academia fue sorpresiva para sus familiares, su hija Darian estuvo presente en su salida, quien la recibió con los brazos abiertos, generando un emotivo momento que acaparó la atención del público del programa.

“Mis hijos han sido siempre mis maestros, han sido mi piedra, han sido mi muro, como se pueden dar cuenta, literal, donde me he podido recargar”, expresó en el matutino de TV Azteca.

Lola Cortés se sinceró sobre su salida del reality show. (La Granja VIP, X)

Asimismo, señaló que desde que salió del reality solo se ha enfocado en reencontrarse con su familia, pero por el momento no ha podido estar con sus nietos, ya que su hija los mantiene apartados de toda la polémica que puede surgir por su participación en el reality.

“He estado con mi esposo, mis perros. Dígnisimos mis perros, recuperar a mis perros. Mi hermana estaba deshecha. Recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos”, contó en un principio.

Y agregó: “Hablé con mi hija y le dije: ‘Quiero ver a mis nietos’. Me dice: ‘Mira, a los niños los mandé lejos de aquí un ratito mientras esto estaba porque la gente se pone un poco rara”.

Lola Cortés solo busca estar con su familia tras salir de La Granja VIP. (La Granja VIP)

Finalmente, compartió que una de las grandes enseñanzas que le dejó el reality fue valorar a su familia y entender que lo más importante es la salud: “Me enseñó la gratitud de lo que Dios Padre me ha dado”.