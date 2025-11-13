Manifestaciones hoy 13 de noviembre | Maestros del CNTE instalan plantón en la Cámara de Diputados

Esta mañana, maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron desde las 04:00 horas al exterior de las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, como parte del Paro de 48 horas, que realizarán desde hoy para exigir la derogación de la Ley ISSSTE 2007.

Miembros de la CNTE en el Zócalo

Los docentes buscan derribar las vallas instaladas en el cruce de las calles Correo Mayor y Moneda, utilizando herramientas y barras metálicas, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes.

Previo al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentan derribar el cerco de vallas metálicas que rodea Palacio Nacional, en la Ciudad de México, lo que comenzó una confrontación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Para evitar que los manifestantes avancen hacia el Zócalo, policías están impidiendo el paso de los docentes con gas lacrimógeno.

De acuerdo con el reporte de NMÁS, los maestros que participan en la manifestación quedaron encapsulados por elementos de seguridad.

Los manifestantes que intentaron derribar la cerca de vallas metálicas se dirigen a la Cámara de Diputados, esto tras ser replegados con gas lacrimógeno.

Durante la transmisión en vivo de NMás , se reportó sobre el choque de un camión de la CNTE, al momento, no hay lesionados.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (OVIAL) informó que el personal de tránsito y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) realiza un corte preventivo en Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Sur 103.

Mientras que otro bloque de manifestantes continúan avanzando sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, hacia el Congreso.

Tras intentar ingresar al Zócalo, los manifestantes han llegado a la Cámara de Diputados donde se han instalado con lonas, casas de campaña.

Se instalan en la Cámara de diputados

