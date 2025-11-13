México

Manifestaciones hoy 13 de noviembre | Maestros del CNTE instalan plantón en la Cámara de Diputados

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en CDMX, demandan diálogo con las autoridades

14:03 hsHoy

Se instalan en la Cámara de diputados

Las vialidades se han visto
Las vialidades se han visto afectadas por la manifestación de la CNTE. X(@OVIAL_CDMX)

Tras intentar ingresar al Zócalo, los manifestantes han llegado a la Cámara de Diputados donde se han instalado con lonas, casas de campaña.

Mientras que otro bloque de manifestantes continúan avanzando sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, hacia el Congreso.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (OVIAL) informó que el personal de tránsito y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) realiza un corte preventivo en Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Sur 103.

Vías alternativas: Avenida del Taller y Viaducto.

13:55 hsHoy

Camión de manifestantes choca

Paro nacional de la CNTE
Paro nacional de la CNTE por 48 horas. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la transmisión en vivo de NMás, se reportó sobre el choque de un camión de la CNTE, al momento, no hay lesionados.

13:54 hsHoy

Se dirigen al Congreso

Diputados aprueban iniciativa para extender
Diputados aprueban iniciativa para extender los permisos de paternidad en México (Cámara de Diputados)

Los manifestantes que intentaron derribar la cerca de vallas metálicas se dirigen a la Cámara de Diputados, esto tras ser replegados con gas lacrimógeno.

13:34 hsHoy

Repliegan a manifestantes

De acuerdo con el reporte de NMÁS, los maestros que participan en la manifestación quedaron encapsulados por elementos de seguridad.

Para evitar que los manifestantes avancen hacia el Zócalo, policías están impidiendo el paso de los docentes con gas lacrimógeno.

13:25 hsHoy

SSC CDMX intenta contener a manifestantes

Manifestación de la CNTE en
Manifestación de la CNTE en el zócalo. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Previo al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentan derribar el cerco de vallas metálicas que rodea Palacio Nacional, en la Ciudad de México, lo que comenzó una confrontación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

13:20 hsHoy

CNTE intenta entrar a Palacio Nacional

Los docentes buscan derribar las vallas instaladas en el cruce de las calles Correo Mayor y Moneda, utilizando herramientas y barras metálicas, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes.

Agitación dentro de la manifestación
Agitación dentro de la manifestación de la CNTE.
13:15 hsHoy

Miembros de la CNTE en el Zócalo

Esta mañana, maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron desde las 04:00 horas al exterior de las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, como parte del Paro de 48 horas, que realizarán desde hoy para exigir la derogación de la Ley ISSSTE 2007.

EFE/ Sáshenka Gutiérrez
EFE/ Sáshenka Gutiérrez

