México

CDMX: continúan los robos mediante la estafa del automóvil publicado en redes

El reciente robo de más de 100 mil pesos al comprador de un auto en Iztapalapa reveló que esta modalidad no ha parado

Los delincuentes engañan a sus víctimas con un supuesto auto en venta para robarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado mes de agosto, autoridades informaron sobre el riesgo que conlleva adquirir vehículos mediante plataformas digitales, además, presentaron los resultados de una estrategia creada para construir una Ciudad de México segura, justa y en paz.

Sobre esas acciones, la reciente detención de tres hombres por presuntamente publicar vehículos en venta con el objetivo de citar a sus víctimas y robarlas demuestra que la delincuencia sigue utilizando esta modalidad de robo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el pasado agosto que en los primeros ocho meses del año se habían detenido a 40 individuos relacionados con este tipo de delitos, detallando que esos sujetos operaban ofreciendo automóviles mediante portales digitales y redes sociales, con la intención de atraer a compradores desprevenidos.

Estos encuentros, al concretarse en persona tras la negociación virtual, culminaron en la mayoría de los casos en robos y asaltos, varios de ellos con un grado importante de violencia física.

En algunos hechos, las víctimas sufrieron agresiones armadas, afectando tanto la seguridad física como el patrimonio económico de quienes buscaban adquirir un vehículo, sin embargo, también existen carpetas de investigación por homicidio.

Las autoridades capitalinas han reiterado su llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y adoptar medidas de autoprotección al realizar este tipo de transacciones. También han advertido sobre la recurrencia de estos delitos y la importancia de denunciar oportunamente para reforzar las acciones de combate y prevención por parte de la policía.

Según fuentes oficiales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó una estrategia integral para frenar estos delitos que, además de impactar en la seguridad patrimonial de las víctimas, están relacionados con otras actividades ilícitas de mayor alcance.

Robo mediante la estafa del automóvil en Iztapalapa

Objetos asegurados en la detención de los presuntos delincuentes(FOTO: X: @PabloVazC)

Los hechos sucedieron en la colonia Consejo Agrarista Mexicana, situada en la alcaldía Iztapalapa, perteneciente a la Ciudad de México.

Según la versión oficial, los sospechosos citaron a dos compradores por internet, los despojaron de más de 100 mil pesos en efectivo y se refugiaron en unas canchas deportivas de la zona.

Las víctimas, dos jóvenes, acudieron a una cita creyendo que comprarían un carro que fue ofertado vía redes sociales.

Al presentarse en el cruce de Cedros y avenida del Árbol, las víctimas relataron que tres sujetos armados, uno de ellos portando pistola, los amagaron y les quitaron el dinero destinado a la transacción: 108 mil 536 pesos.

Los asaltantes huyeron rápidamente y buscaron refugio en instalaciones deportivas cercanas.

Durante la maniobra, los sujetos atacaron a balazos a los policías, por lo que los uniformados solicitaron refuerzos.

Tras implementar un operativo de búsqueda coordinada, los oficiales lograron interceptar a los tres implicados.

Los detenidos, uno de 24 años, y dos con 22 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará las investigaciones.

Luego de practicar la revisión de rutina, la policía les aseguró a los detenidos lo siguiente:

  • 1 arma corta
  • 1 cargador
  • 7 cartuchos útiles
  • 2 teléfonos celulares
  • Dinero en efectivo, el cual fue reconocido por las víctimas

