México

Trabajadores del SAT realizan segundo bloqueo en la CDMX, planean paro indefinido

Las protestas afectaron la operación de módulos del SAT en la Ciudad de México y otras ciudades del país

Trabajadores del SAT realizan segundo bloqueo en la CDMX, planean paro indefinido. Foto: x.com/@CoalicionSAT

La protesta de empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) escaló esta semana en la Ciudad de México con un segundo bloqueo y el anuncio de que el paro podría extenderse de forma indefinida. La movilización, iniciada el martes 11 de noviembre, retoma consignas planteadas desde semanas anteriores, cuando trabajadores denunciaron la falta de respuesta a sus demandas.

Al movimiento en la capital se han sumado empleados de confianza y sindicalizados en entidades como Querétaro y Guadalajara, donde también se reportan afectaciones en la atención a contribuyentes.

Los bloqueos coordinados por personal del SAT impactan la prestación de servicios fiscales y la movilidad en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las protestas se distribuirían en seis alcaldías de la capital, replicando lo ocurrido durante el primer paro nacional a mediados de octubre. Aquella jornada provocó interrupciones en arterias clave como Paseo de la Reforma, donde los trabajadores impidieron la circulación durante varias horas.

Demandas de los trabajadores

Las principales exigencias de los trabajadores del SAT incluyen un aumento salarial general, el pago inmediato de incrementos previamente pactados y la homologación de prestaciones con el personal sindicalizado. Además, demandan apoyos específicos para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como mejoras en infraestructura y equipo laboral.

Voceros del movimiento reportan que las represalias laborales se han agravado desde el inicio de las manifestaciones. El colectivo advierte que la protesta continuará en modalidad indefinida hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un compromiso formal.

Módulos y calles cerradas

Las protestas afectaron la operación de módulos del SAT en la Ciudad de México y otras ciudades del país. De acuerdo con un comunicado oficial por parte de la dependencia, solo tres oficinas permanecen cerradas de manera temporal:

  • Distrito Federal 3, Viaducto Río de la Piedad 507, Ciudad de México
  • Querétaro 1, Ignacio Allende, Querétaro
  • Guadalajara Sur, Lázaro Cárdenas 2305, Guadalajara
Trabajadores del SAT en Querétaro
Trabajadores del SAT en Querétaro se unieron a las manifestaciones. Foto: x.com/@CoalicionSAT

El resto de oficinas y módulos continúan brindando atención normal en más de 160 sedes a nivel nacional. Para mitigar el impacto, se habilitó una Oficina Móvil y la reprogramación de citas. Las autoridades recomiendan a los contribuyentes consultar el estatus de sus citas en el portal www.sat.gob.mx o comunicarse al 55 627 22726 para recibir apoyo.

Los cierres y bloqueos mantienen la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios si persiste la falta de respuesta a las demandas laborales del sector.

